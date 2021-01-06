高中木棒／荊州失而復得 育民工家晉24強平隊史

育民工家首戰輸給美和高中，結果昨天先以5：3擊敗南英商工，今天再以1：0險勝北科附工，確定晉級24強，追平隊史在高中木棒聯賽最佳成績，總教練周森毅笑說：「真是大意失荊州，荊州又失而復得。」

育民工家前五局與北科附工都維持在0：0僵局，直到6局上才有所突破，2出局後范凱舜保送上壘、羅允序安打，形成一、三壘有人，接著捕手牽制失誤，讓育民工家跑回關鍵的一分。

周森毅表示，對方先發投手詹閔守將球控在外角，提醒學生站靠近本壘、鎖定外角球，到5、6局開始掌握擊球，加上投手體力下降，才有所突破，「對方也有協助，我們是靠投手和守備，孩子們也有頂住壓力，很棒。」

原本設定要贏的比賽卻輸球、評估困難的比賽卻贏下來，周森毅也感到意外，認為已吞下兩敗的北科附工面臨淘汰壓力，低比分下，自家球員的鬥志跟求勝心都有展現，第一場大意敗給美和高中後，周森毅花一小時與子弟兵深談，希望他們把錯誤彌補過來。

連7年至少打進24強的北科附工，今年第一階段就出局，總教練林建男賽後說重話，認為球員自律出問題，「球員還是要自律，到哪個層級都一樣，品德教育在北科附工每天都在做，包含教練都是以身作則給孩子們看，他們怎麼做就是自律了。」