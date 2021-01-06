中職／美式球風襲台 五隊打教皆有洋面孔

統一獅昨(5)日公布新賽季教練團陣容，聘請外籍打擊教練卡麥隆(Carmelo Martinez)指導一、二軍，展現力拼二連霸的企圖，而獅子軍簽下卡麥隆後，也讓中職五隊打教皆有外國面孔。

波多黎各籍的卡麥隆為大聯盟水手隊傳奇球星馬丁尼茲(Edgar Martinez)的堂哥，球員時期效力大聯盟9年表現並不突出，1992年轉戰日職歐力士藍浪(現歐力士猛牛)時，曾與鈴木一朗短暫當過隊友，卡麥隆在1998年卸下球員身分轉戰教練職後，在老東家小熊新人聯盟球隊任職多年，也曾經是小熊專任中南美洲籍選手的訓練總監，2015到2019年回任小熊新人聯盟球隊總教練，卡麥隆在小熊體系任教21年，執教經驗豐富，統一獅總教練林岳平表示，卡麥隆是由投手教練納瓦洛引薦來台，也希望能藉由他的經驗帶領獅群邁進。

獅隊新打擊教練卡麥隆是由投手教練納瓦洛(左)向教頭林岳平引薦來台。 統一獅隊提供

現年64歲的威爾森(Tack Wilson)已在中信兄弟任職四個球季，在大聯盟僅有出賽12場的紀錄，1990年退役後轉任教練，曾在勇士、小熊、白襪及響尾蛇的小聯盟球隊任教，2017年威爾森來台擔任中信客座教練受好評，隔年接任中信二軍打擊教練，在威爾森指導之下，中信二軍球員多項打擊成績名列前茅，威爾森也一度升上一軍打擊教練，最終也順利完成二軍總冠軍四連霸，威爾森也確定下季續留中信二軍，球團表示威爾森將協助年輕球員做出正確的攻擊策略以及個人的打擊調整。

樂天桃猿也同樣找來新面孔鮑伊（Charles Poe）擔任一軍打教，現年49歲的他球員生涯最高雖然只到美職3A，但先後擔任過藍鳥及白襪的小聯盟打擊教練，執教履歷超過15年，球團也表示希望借重鮑伊多年執教經驗，培育可用之兵，協助球員養成更完善的觀念。

富邦悍將羅根(Logan Brumley)為前統一獅打教柏安力之子，31歲的他為五隊洋打教當中最年輕，球員時期都是效力獨立聯盟，沒有經理過大聯盟洗禮的羅根在25歲時早早退下球員戰袍，2016年執教生涯第一站就是經由爸爸介紹，來到統一獅擔任助理客座打擊教練，2019年羅根則再度來台到富邦體系，去年賽季富邦團隊打擊頹靡不振，季中球團將羅根升上一軍後，為富邦打線注入活力，甚至一度有望搶下下半季龍頭位置，而後羅根也被球迷戲稱為「麵點王」。

克拉克(右)曾在2016年來台擔任義大犀牛客座教練。 聯合報系資料照

重新加入中職的味全龍找來克拉克(Phil Clark)擔任一軍打教，1995年遭教士釋出後，轉戰來到日職近鐵野牛，1999年曾與陣中明星三壘手中村紀洋、另一洋砲羅茲(Tuffy Rhodes)合計擊出100支全壘打，長打實力驚人，克拉克退役後返回美職擔任印地安人及老虎小聯盟打教，2016年首度來台擔任義大犀牛擔任客座教練，而在2019味全龍成軍後，克拉克也再度受總教練葉君璋邀請，連續兩年擔任客座打教，明年球季也確定將加入一軍教練團。