棒球／陳偉殷也當過日職育成洋將 韓職後年開始上路

富邦悍將今宣布以測試合約簽下多明尼加籍28歲右投優瑪，稱之為「育成洋將」，中職首度出現此用語。事實上在日職，2006年便始有「育成選手」概念，台灣旅日左投陳偉殷就是其中一例，韓職則是將在2023年增設此制度。

日職在05年季後導入育成制度，隔年便有育成洋將誕生，巨人前洋投奧維斯波（Wirfin Obispo）就是其一，他與富邦優瑪同樣來自多明尼加。

此外，巨人在06年與以中國棒球聯盟北京虎隊合作，以育成選手合約簽下吳猛、崔曉、安旭3名中國球員，不過3人都僅待1年便回國。

日職育成洋將成功案例不少，台灣旅日左投陳偉殷2006年受傷時就曾與中日龍改簽育成合約，後來一舉成為球隊王牌。這幾年則有廣島鯉魚以育成合約簽下巴提斯塔（Xaiver Batista）、佛蘭蘇（Geronimo Franzua）兩名洋將，都是連霸央聯時期的重要功臣，佛蘭蘇至今仍是重要牛棚戰力。

而韓職於2023年始就要增設「育成洋將」制度，每隊可找洋將投手、野手各1人，且這名額設在3名洋將名額之外，可額外網羅2名育成洋將，年薪最高30萬美元。其中還有特別條款：外國人在韓國高中或大學棒球聯賽登錄，就能以本土選手身分投入韓職選秀。

此外韓職跟日職一樣有「野球留學」模式，目前僅徐紹慶、周權曾透過此模式在韓職發展。