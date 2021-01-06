快訊

開放2000間集中檢疫所供國人居檢 1月8日可上網訂房

東南亞疫情襲台 新冠境外移入+2來自印尼及菲律賓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／陳偉殷也當過日職育成洋將 韓職後年開始上路

聯合新聞網 / 綜合報導
中職首次出現「育成洋將」用語，不過日職2006年便始有「育成選手」概念，陳偉殷在2006年就當過育成選手；韓職則是將在2023年增設此制度。 截圖自影片
中職首次出現「育成洋將」用語，不過日職2006年便始有「育成選手」概念，陳偉殷在2006年就當過育成選手；韓職則是將在2023年增設此制度。 截圖自影片

富邦悍將今宣布以測試合約簽下多明尼加籍28歲右投優瑪，稱之為「育成洋將」，中職首度出現此用語。事實上在日職，2006年便始有「育成選手」概念，台灣旅日左投陳偉殷就是其中一例，韓職則是將在2023年增設此制度。

日職在05年季後導入育成制度，隔年便有育成洋將誕生，巨人前洋投奧維斯波（Wirfin Obispo）就是其一，他與富邦優瑪同樣來自多明尼加。

此外，巨人在06年與以中國棒球聯盟北京虎隊合作，以育成選手合約簽下吳猛、崔曉、安旭3名中國球員，不過3人都僅待1年便回國。

日職育成洋將成功案例不少，台灣旅日左投陳偉殷2006年受傷時就曾與中日龍改簽育成合約，後來一舉成為球隊王牌。這幾年則有廣島鯉魚以育成合約簽下巴提斯塔（Xaiver Batista）、佛蘭蘇（Geronimo Franzua）兩名洋將，都是連霸央聯時期的重要功臣，佛蘭蘇至今仍是重要牛棚戰力。

而韓職於2023年始就要增設「育成洋將」制度，每隊可找洋將投手、野手各1人，且這名額設在3名洋將名額之外，可額外網羅2名育成洋將，年薪最高30萬美元。其中還有特別條款：外國人在韓國高中或大學棒球聯賽登錄，就能以本土選手身分投入韓職選秀。

此外韓職跟日職一樣有「野球留學」模式，目前僅徐紹慶、周權曾透過此模式在韓職發展。

多明尼加 北京 韓國 廣島

相關新聞

中職／6洋投備戰 富邦簽下聯盟首位育成洋將

富邦悍將隊先前已簽下5名洋投，今天再宣布與28歲的多明尼加籍右投手優瑪（暫譯，Yomar Flande Concepci...

中職／聯盟首見「育成洋將」名詞 過往類似案例是知念廣彌

富邦悍將今宣布以「育成洋將」簽下多明尼加洋投優瑪（Yomar Flande Concepcion），優瑪將以二軍為主戰場，透過培養力爭上一軍的機會，雖然「育成洋將」確實是首見於中職的名詞，但事實上過去

棒球／陳偉殷也當過日職育成洋將 韓職後年開始上路

富邦悍將今宣布以測試合約簽下多明尼加籍28歲右投優瑪，稱之為「育成洋將」，中職首度出現此用語。事實上在日職，2006年便始有「育成選手」概念，台灣旅日左投陳偉殷就是其中一例，韓職則是將在2023年增設

中職／豪華左投群轉眼成空 悍將春訓待解難題

去年球季富邦悍將最終仍無法晉級季後賽，其中牛棚戰力不穩是主要的原因之一。他們牛棚一度出現沒有左投的情況，讓投球姿勢不適合對戰左打的林羿豪大量時間被當砲灰，產生極為不佳的結果，最後迫使陣中兩名老將賴鴻誠

日職／陳偉殷有簽證免驚 阪神兩洋將恐3月才能報到

新冠肺炎疫情嚴峻，日本政府到1月底前停止外國人簽證申請，日本球團新簽下的外籍洋將受到影響，阪神虎隊兩名大咖小羅哈斯（Me...

中職／球員轉職球團制服組 沈鈺傑史上第5位

富邦悍將隊季外異動頻頻，行政團隊也出現「奇兵」，原擔任球隊發展部主管的沈鈺傑升任副領隊，中職生涯從球員、教練、球探走到副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。