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中職／聯盟首見「育成洋將」名詞 過往類似案例是知念廣彌

聯合新聞網 / 綜合報導
「育成洋將」確實是首見於中職的名詞，但過往就有不少自費測試案例，其中獅隊知念廣彌就是近期最知名一例。 聯合報系資料照
「育成洋將」確實是首見於中職的名詞，但過往就有不少自費測試案例，其中獅隊知念廣彌就是近期最知名一例。 聯合報系資料照

富邦悍將今宣布以「育成洋將」簽下多明尼加洋投優瑪（Yomar Flande Concepcion），優瑪將以二軍為主戰場，透過培養力爭上一軍的機會，雖然「育成洋將」確實是首見於中職的名詞，但事實上過去不乏有自費測試案例，然而就結果論而言此舉成效不彰。

中職各隊洋將講求即戰力，休賽季的洋投網羅更是左右了開季後戰局的關鍵，也因此二軍的育成多半以本土球員為主，06年La new熊曾以測試合約邀米那亞（Perdo Minaya）加盟，不過因控球不穩，來台後僅在二軍出賽5場即離隊。

18年統一獅隊知念廣彌也是一例，當時透過曾在台打球的加藤博人介紹，來台測試獲留用，不過同年獅隊考慮到其續航力不佳將其除役，19年以中繼投手身份站上一軍，奪得首勝後於5月再次遭到除役，中職生涯留下防禦率11.74、每局被上壘率2.40的成績。

多明尼加

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