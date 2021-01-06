中職／6洋投備戰 富邦簽下聯盟首位育成洋將

富邦悍將隊先前已簽下5名洋投，今天再宣布與28歲的多明尼加籍右投手優瑪（暫譯，Yomar Flande Concepcion）簽下測試合約，成為球隊第6名外籍戰力，也是第一個「育成洋將」，將透過二軍訓練和賽事進行觀察。

領隊蔡承儒表示，本次透過索沙引薦，決定以中職首創的「育成洋將」方式與優瑪簽約，除了透過二軍的訓練和賽事來觀察優瑪，也會藉此機會學習並瞭解育成洋將的做法。

優瑪身高186公分、95公斤，最快球速可達154公里，2018到19年效力加拿大獨立聯盟Guelph Royals隊，可擔任先發、中繼等不同角色任務，2019加入多明尼加冬季聯盟公牛隊，出賽18場都以中繼身分登板，投22局拿下3勝，有21次三振，防禦率2.86。

蔡承儒表示，球團首次簽下育成洋將合約，主要是希望能夠嘗試更多元的方式幫助球隊，透過二軍的歷練，觀察優瑪可否成為未來一軍可用之兵，也透過二軍實戰的測試更瞭解適合他的投手定位。藉由這次實際的操作，也可幫助球團評估育成洋將這個方式的成效如何及未來適不適合長期採用。

悍將洋將除原複數年約的索沙、羅力之外，也與邦威續約並簽下納恩斯和傑斯，開季三洋投的位置將由這五位洋將爭取，球團提早準備一名即戰力洋投，是為了避免遇到洋投受傷和調整不及的原因而影響球隊的戰力，畢竟在各國疫情持續的狀況下，找新洋投所需程序非常耗時。

育成洋將優瑪的部分，則將以二軍賽事為主戰場，希望給予他一個舞台爭取未來成為一軍戰力的機會，也期盼二軍農場發揮更大綜效。