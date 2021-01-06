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日職／陳偉殷有簽證免驚 阪神兩洋將恐3月才能報到

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，日本政府到1月底前停止外國人簽證申請，台灣左投陳偉殷因去年效力過羅德隊，已有工作簽證，因此不受影響。 聯合報系資料照
新冠肺炎疫情嚴峻，日本政府到1月底前停止外國人簽證申請，台灣左投陳偉殷因去年效力過羅德隊，已有工作簽證，因此不受影響。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情嚴峻，日本政府到1月底前停止外國人簽證申請，日本球團新簽下的外籍洋將受到影響，阪神虎隊兩名大咖小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）、阿坎塔拉（Raul Alcantara）恐怕要到3月才能到日本，台灣左投陳偉殷則不受影響。

根據日媒「體育報知」報導，阪神球團本部長谷本修表示，以目前工作簽證停發的狀況下，小羅哈斯、阿坎塔拉要在春訓報到有難度。

日媒「Daily」分析，以目前狀況來說，就算禁令在2月解除，兩人來日本加上14天的隔離時間，至少需要3周，也代表最快要到2月下旬才能跟球隊報到，球團甚至要做好3月才能見到人的準備。

去年來過日本的洋將則不受影響，台灣左投陳偉殷因去年效力過羅德隊，已有工作簽證，陳偉殷與阪神其他6名洋將預計本月中赴日。

阪神虎 陳偉殷 羅德

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