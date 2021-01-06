中職／豪華左投群轉眼成空 悍將春訓待解難題

去年球季富邦悍將最終仍無法晉級季後賽，其中牛棚戰力不穩是主要的原因之一。他們牛棚一度出現沒有左投的情況，讓投球姿勢不適合對戰左打的林羿豪大量時間被當砲灰，產生極為不佳的結果，最後迫使陣中兩名老將賴鴻誠及倪福德在二軍都不穩的情況下，仍被升上一軍救火，所幸賴鴻誠下半季回穩，讓球隊牛棚仍有左投大將坐鎮。

然而倪福德在11月30日遭到戰力外釋出，隨後受中信兄弟之邀加入黃衫軍隨隊測試。賴鴻誠則在季末選擇進入自由市場，為了回歸家鄉球隊，決定轉戰樂天桃猿。兩位救火隊相繼離開，富邦悍將去年球季左手牛棚已經匱乏，今年勢必更是雪上加霜。目前他們本土左投雖還有陳仕朋、朱益生、藍愷青、陳韋霖、林逸翔及棄打從投的張瑞麟，但目前只有陳仕朋站穩一軍，而且他是更難得的本土先發，並非牛棚戰力。

實際上2016年到2017年間，義大及富邦曾是牛棚左投最豪華的球隊，陣中包含黃勝雄、賴鴻誠、倪福德、羅華韋及郭泓志，而且無論速度或壓制力都非常足夠。後來黃勝雄因私人因素遭開除，郭泓志退休改開健身房，羅華韋經擴編選秀改披龍袍，已無往昔的銅牆鐵壁。孰料今年球季賴鴻誠選擇轉戰桃猿，倪福德則離隊到兄弟測試，僅僅3年時間，令人稱羨的左投陣容徹底瓦解，其中三人還成為對手。

富邦先釋出倪福德，也沒有留下賴鴻誠，對於牛棚而言傷害頗大，讓如何壓制左打立刻成為難題。 聯合報系資料照片

現在悍將只能期待年輕的朱益生、藍愷青、陳韋霖、林逸翔及張瑞麟能快速成長。朱益生2019年第二輪選入，是備受期待的球員，但受到左手肘韌帶受傷影響，連二軍成績都慘不忍睹，去年底接受手術，今年應是整季報銷進行復健。藍愷青及陳韋霖兩人以往評價不差，卻都是去年選秀落選的自主培訓球員，紀錄上只有陳韋霖曾登板投4球解決1個人次。林逸翔則是讓桃猿球團越期待卻越受傷害的球員，主要是控球能力不佳，常常沒有救到火還自己放火。張瑞麟去年轉戰投手丘之後，一度繳出不錯的表現，不過球速太慢，在二軍連續出賽後就有被破解的現象。

藍愷青(左)陳韋霖(右)選秀會有行無市，實際身手仍待開箱，不過在球隊缺乏左投的情況下，應該可以獲得不少出賽機會。 擷圖自富邦悍將官方FB

當然「左投剋左打」並非必然的結果，投手教練吳俊良去年曾說：「誰可以就誰上，沒有說一定要是左投或側投」。但是富邦現有牛棚投手中，主力的林羿豪、陳鴻文，甚至新加入的林柏佑，他們都是屬於難以壓制左打的投手。林羿豪去年面對右打的被打擊率僅有0.216，但碰到左打卻上升到0.347，陳鴻文則是0.230及0.354，都有極大的差異。賴鴻誠去年碰到左打被打擊率0.289，低於聯盟平均值，而且他表現最優異的2016年及2018年，數據更低只有0.218及0.221。雖然投打對決結果取決於投手壓制力，事實還是證明左投對左打仍有一定的優勢。

富邦悍將若不想牛棚只有年輕左投掛帥，就必須考量是否需要從兩位先發投手邦威(Manny Bañuelos)及陳仕朋中二擇一放到牛棚。陳仕朋是難得養成的本土先發，基本上不會讓他去牛棚發展。至於邦威，去年因為控球問題，導致他局數投不長，但他又有很好的三振能力及球速，會是個不錯的選擇。只是此時先發陣容成為兩名洋投加陳仕朋及江國豪，雖然新賽程安排大部份是單周4戰，但進入後三周的調整周，就會出現單周5戰，甚至9天8戰，如此又面臨缺少五號先發的問題。

悍將牛棚缺左投最快的解決方式，應該是讓邦威轉戰牛棚，但把在美職體系以先發養成的洋投放到後援，教練團或許會有點捨不得。 聯合報系資料照片

巧婦難為無米之炊，富邦現擁有的左投不是沒有經驗，就是無法站穩一軍。或許可以考慮再增加一位左投教練，協助年輕投手們在春訓階段快速調整到位，成為新球季的左投戰力。另一方面，是否讓邦威改從牛棚出發，同樣影響季前的調整節奏。牽一髮而動全身，今年已經沒有老將救火隊，右投也難壓制左打情況下，這項更嚴苛的左投課題，恐怕是悍將球團現在最急需解決的難題。