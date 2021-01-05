棒球／備戰亞錦U23與亞大棒 業餘明星對抗賽22日開打

為備戰亞錦賽、U23世界盃和亞大棒，中華棒協22日起安排7場業餘明星對抗賽，大學明星隊由謝承勳領軍，陣中有旅外潛力股莊陳仲敖，社會人明星隊吳思賢帶隊，有業餘王牌吳昇峰。

今年亞洲棒球錦標賽原訂在中國舉行，今天確定改由台灣主辦，將於10月開打，U23世界盃棒球賽暫定於9月24日至10月3日在墨西哥舉行，亞洲大學棒球錦標賽則預計於8月在中國西安舉辦。

亞錦賽與U23世界盃中華隊總教練為業餘安永鮮物成棒隊總教練吳思賢，亞大棒中華隊總教練則為台東大學棒球隊總教練謝承勳。

為了備戰今年度國際成棒賽事，中華民國棒球協會將於22日起在高雄立德棒球場安排7場「2021年業餘明星對抗賽」。

大學明星隊由謝承勳領軍，投手群亮點為旅外潛力股國立體大莊陳仲敖，先前在爆米花中華培訓隊中表現出色的文化大學打者羅人豪也在陣中。

社會人明星隊由吳思賢領軍，業餘王牌合作金庫投手吳昇峰也在陣中，安永鮮物「二刀流」姜建銘、台中市成棒隊強打陳敏賜、國家隊資歷豐富的陳偉志、黃佳瑋等人也都在名單中。