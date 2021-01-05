高中木棒／林逸翔投打發揮花體搶勝 鶯歌勝大理

高中木棒聯賽第一階段預賽花蓮體中今天與善化高中交手，花蓮體中林逸翔投打有表現，中繼7局穩守，率隊以8比7拿勝；鶯歌工商賴知頎先發6局好投，率隊以6比1擊敗大理高中。

109學年度高中棒球聯賽（第一階段）預賽，花蓮體中今天與善化高中交手，花蓮體中6局打完3比6落後，7局反攻，靠著失誤、林逸翔三壘打先追1分，再靠著四壞保送、潘皜澤、曾祈勳、邱傳義接連安打添分，單局攻下5分、翻轉戰局。

林逸翔投打有表現，單場敲2安，2局提前登板中繼，總計用114球投7局，被敲8支安打，投出7次三振，失掉7分（3分責失分），幫助隊拿下勝利，也拿下勝投。

花體總教練劉義傳表示，林逸翔要兼顧投球和打擊比較辛苦，「今天投球數破百、難為他了」。林逸翔則對自己的投球表現不滿意，一開始登板心態上太急，導致動作有點跑掉，經過教練提醒後有修正調整、找回好的感覺。

鶯歌工商今天與大理高中交手，鶯歌派出陣中最快球速可破145公里的投手賴知頎先發，賴知頎用113球投6局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、無失分，好投壓制，鶯歌打線發揮，5棒沈忠興單場3安、貢獻2分打點，5局敲出陽春砲，率隊拿下勝利。