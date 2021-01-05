中職／「全猿主場」引領潮流 細數劉玠廷帶來的變革

Lamigo桃猿(現樂天桃猿)在中職強盛多年，其中劉玠廷功不可沒，2012年接任桃猿領隊後為聯盟帶來許多變革，吸引他隊爭相效法。

落實主場主義

桃猿在2011年遷至桃園後，落實主場制度，積極加強與在地居迷的連結，讓棒球比賽更像是看一場秀，琅琅上口的加油歌加上簡單易懂應援動作，吸引不少老中青球迷進場觀賽，劉玠廷也不諱言表示，自己是仿效韓國職棒球團經營模式，「讓場外球迷也能玩成一片」，結果也反映在票房上面，桃猿主場進場人數長年高於聯盟平均，劉玠廷帶來的主場制度是為一大創舉。

長年與日職切磋交流

猿隊自2016年起舉辦台日交流挑戰賽。 聯合報系資料照

桃猿隊在2014年舉辦「桃園最強Power Series」台日交流挑戰賽，邀請了日職羅德隊到桃園比賽，效果收穫不錯，而為了延續交流，2016年起固定在石垣島進行交流賽，當時劉玠廷表示希望能促成交流，讓球隊走出去，「不僅是同聯盟的比賽，大家多看看不同的棒球文化，希望對球員有幫助」，不管是球團或球員，皆帶來滿滿收穫。

經典賽不派球員引爭議

2017世界棒球經典賽，中華職棒聯盟與棒球協會為了爭取球員組訓權而鬧得不可開交，當時劉玠廷為了支持聯盟，強調自家球員、教練都不會參賽，而中華隊也在預賽以三連敗收場，少了猿隊助力也被視為落敗關鍵因素，從此後經由多次協商，中職與棒協也漸漸達成共識，決定棒協作為賽事聯繫窗口，中職則包辦組訓賽及主辦比賽。

風光卸任領隊職

Lamigo桃猿強勢多年，前領隊劉玠廷功不可沒。 聯合報系資料照

2019年Lamigo拋出轉賣震撼彈，改由日商樂天接手，劉玠廷也留任桃猿領隊，協助樂天處理在台相關事務，如此敬業精神也獲球團副董事長渡邉崇大讚，如今結束階段性任務，劉玠廷下一站仍不得而知，但保有熱愛棒球的心始終不變，劉玠廷為中職帶來一系列的創新及變革，也獲外界一致讚賞。