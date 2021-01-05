高中木棒／邱駿威後援穩守 高苑延長賽搶勝

高中木棒聯賽高苑工商今天與大溪高中交手，兩隊鏖戰至延長賽11局，高苑邱駿威後援5.2局穩守，靠著野手選擇跑回致勝分，以2比1拿下3連勝；育民工家則以5比3擊敗南英商工。

109學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，高苑工商今天與大溪高中交手，兩隊9局打完1比1僵持不下，突破僵局制延長賽第11局下，高苑靠著投手犯規、保送、野手選擇跑回致勝分，驚險搶勝。

高苑後援投手邱駿威今天6局登板，總計用53球投5.2局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、無失分，穩住平手局面，讓球隊延長賽有機會搶分，是球隊拿勝功臣，也拿下勝投。

育民工家昨天以3比4不敵美和中學，今天與南英商工交手，育民派出職棒退役球員何紀賢之子何宇翔先發。

何宇翔總計用120球投7.1局，被敲7支安打，投出8次三振，失掉3分責失分，表現亮眼，率隊以5比3拿勝，育民目前第一階段預賽戰績1勝1敗。