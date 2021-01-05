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高中木棒／邱賢嘉7.1局好投壓麥寮 台東體中3連勝

中央社 / 台北5日電
109學年度高中木棒聯賽第一階段預賽持續展開，台東體中5日派出高一投手邱賢嘉先發，主投7.1局失1分，率隊以3比1擊敗麥寮高中。 （學生棒球聯盟提供）中央社
109學年度高中木棒聯賽第一階段預賽持續展開，台東體中5日派出高一投手邱賢嘉先發，主投7.1局失1分，率隊以3比1擊敗麥寮高中。 （學生棒球聯盟提供）中央社

高中木棒聯賽第一階段預賽，台東體中今天派出高一投手邱賢嘉先發，快慢球速搭配、擾亂打者，7.1局失1分、優質先發，率隊以3比1擊敗麥寮高中、拿下3連勝。

109學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，台東體中今天與麥寮高中交手，台東體中邱賢嘉先發，2局稍微有狀況，接連被敲3支安打失掉1分，但比賽後半段越投越穩，沒有再多掉分數。

邱賢嘉今天總計用97球投7.1局，僅被敲出5支安打，投出3次四壞保送、8次三振，失掉1分責失分，有效壓制對手打線，率隊拿下勝利；台東體中教練葉明嘉表示，邱賢嘉最快球速可達142公里，今天快慢球速搭配，有效擾亂打者節奏、收到不錯效果。

台東體中比賽前半段就有攻勢，首局靠著潘振宇安打、四壞保送、鍾國華適時安打先馳得點，2局再靠著鄭瑋翔安打送回第2分，東體9局靠著鄭瑋翔安打、短打推進、不死三振跑回保險分。

台東體中第一階段預賽接連擊敗嘉義高中、莊敬高職，今天擊敗麥寮高中拿下3連勝，但葉明嘉表示，攻擊方面得點圈的掌握較不理想，還需要再調整，接下來2場比賽與大同高中、中興高中交手，全力搶勝。

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