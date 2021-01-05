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棒球／第一屆全國社區賽1/9開打 盼成指標賽事
2021第一屆全國社區棒球邀請賽將在1月9日在新北市開打，分成U10、U12、OB三組，讓大小朋友共同享受棒球的樂趣。
全國社區棒球邀請賽由興華社區、藍色閃電棒球隊共同主辦，藍色閃電棒球隊總教練吳家宏表示，與同組社區球隊的伙伴聊天時，談到可以來辦比賽，恰好一月新北市有場地能借，大家有地緣關係，因此就促成這項賽事，「第一屆算是試辦性質，命名緣由希望往後能朝向全國性賽事發展，永續辦下去。」
吳家宏指出，賽事特色除了全國性外，也希望能辦得有制度，「像是在學生棒球聯盟登錄過的選手不能參加，裁判、紀錄也會有一定水準，希望能成為社區指標性的比賽。」
首屆比賽共有37隊參與，包括U10組12隊、U12組14隊以及OB組11隊，其中OB組限定35歲以上或是打過甲組棒球50歲以上的成人報名，吳家宏說，這是「親子參與」的概念，平時小朋友打棒球，家長只能在場邊拍照或加油，讓大人也下場打打看，鼓勵家長一起投入，也能培養運動的習慣。
全國社區棒球邀請賽場地分布在中山、大都會、重新慢壘等棒球場，1月9、10日將先進行U10組與OB組賽事，1月16、17日則打OB組與U12組賽程，1月24日進行最終決賽。
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