快訊

丈夫買錯化妝品被趕出門 7天後返家妻已屍僵躺床上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／第一屆全國社區賽1/9開打 盼成指標賽事

聯合新聞網 / 智林體育台提供
藍色閃電棒球隊。 藍色閃電棒球隊提供
藍色閃電棒球隊。 藍色閃電棒球隊提供

2021第一屆全國社區棒球邀請賽將在1月9日在新北市開打，分成U10、U12、OB三組，讓大小朋友共同享受棒球的樂趣。

全國社區棒球邀請賽由興華社區、藍色閃電棒球隊共同主辦，藍色閃電棒球隊總教練吳家宏表示，與同組社區球隊的伙伴聊天時，談到可以來辦比賽，恰好一月新北市有場地能借，大家有地緣關係，因此就促成這項賽事，「第一屆算是試辦性質，命名緣由希望往後能朝向全國性賽事發展，永續辦下去。」

吳家宏指出，賽事特色除了全國性外，也希望能辦得有制度，「像是在學生棒球聯盟登錄過的選手不能參加，裁判、紀錄也會有一定水準，希望能成為社區指標性的比賽。」

興華社區棒球隊。 興華社區棒球隊提供
興華社區棒球隊。 興華社區棒球隊提供

首屆比賽共有37隊參與，包括U10組12隊、U12組14隊以及OB組11隊，其中OB組限定35歲以上或是打過甲組棒球50歲以上的成人報名，吳家宏說，這是「親子參與」的概念，平時小朋友打棒球，家長只能在場邊拍照或加油，讓大人也下場打打看，鼓勵家長一起投入，也能培養運動的習慣。

全國社區棒球邀請賽場地分布在中山、大都會、重新慢壘等棒球場，1月9、10日將先進行U10組與OB組賽事，1月16、17日則打OB組與U12組賽程，1月24日進行最終決賽。

裁判

延伸閱讀

牆上的字活起來 金門后水頭修復軍事標語

新北住都更新中心揭牌 侯友宜：盼加速都更

林口顧客和外送員起衝突 兩人刀槍相見釀一傷

紐約州近8000人住院 葛謨致力公平：我不會優先接種疫苗

相關新聞

中職／助總上任盯球員態度 才能回饋球迷、對得起自己

中職各隊春訓陸續起跑，中信兄弟隊將在本周五於屏東中國信託公益園區舉辦開訓儀式，林威助首度以一軍總教練的身分帶領球隊，他說...

中職／球團願給機會 林威助專業角度留陳江和在一軍

中信兄弟隊昨天公布新球季教練團陣容，日前因爭議事件成為話題人物的陳江和，續留一軍教練團，總教練林威助指出，「如果球團覺得...

中職／獅隊簽下前紅襪左投飛力士 4洋投正式到位

統一獅隊今天宣布第4位洋投人選，就是外傳的Felix Doubront，譯名「飛利士」，將在2月初抵台，獅隊新球季4位洋...

中職／周思齊破梗新隊長王威晨 「在他身上看到犧牲」

39歲老將周思齊去年與中信兄弟隊續下一紙3年合約，新球季起將兼任助理教練，他的任務是幫助球隊找出更多未來領袖，他點名江坤...

中職／隊長交棒王威晨 林智勝：也該是時候了

林智勝去年擔任中信兄弟隊長，明年將交棒中生代的王威晨，林智勝肯定他的領袖氣質，「技術好、蠻成熟，他現在30歲（29歲），...

日職／紀錄與王貞治並列 鈴木誠也成赴美新焦點

台灣旅日好手王柏融在火腿的隊友有原航平，11月底提出入札申請，12月底與遊騎兵達成共識簽下2年合約，成功前往美國；另一名隊友西川遙輝，也在12月初申請入札，不過直到日本時間3日早上7點的交涉期限為止，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。