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中職／加國棒球名人堂飄台灣味 布雷克捐贈冠軍賽裝備
統一獅奪得台灣大賽冠軍功臣之一的洋投布雷克，出身於加拿大的他日前造訪當地棒球名人堂，捐出冠軍賽所穿上的釘鞋及球帽做展示。
統一獅去年6月網羅布雷克，雖在例行賽僅繳出5勝3負、防禦率5.68的不理想成績，但仍幫助統一獅闖進冠軍戰，在3場登板當中拿下1勝1救援，更是在第五戰繳出完投完封讓統一獅續命，最終成功奪下隊史第十冠，季後也獲統一獅續約。
日前加拿大棒球名人堂在推特發文，指出布雷克貢獻自己在冠軍賽上所穿的釘鞋及第七戰所戴的球帽，而文中也介紹布雷克曾經與加拿大國家隊拿下2015年汎美運動會金牌，因而進入2017年名人堂，未來加拿大棒球名人堂一角將會收藏統一獅紀念物品，布雷克可說是台灣之光。
You know it's a great day when a Hall of Famer visits. Brock Dykxhoorn visited and donated his 2020 game used spikes, & his hat from Game 7 of the Championship his Uni-President team won in the @CPBL. Brock was inducted in 2017 as part of the 2015 @baseballcanada Pan-Am gold team pic.twitter.com/DTnu43ujgo— Canadian Baseball Hall of Fame and Museum 🇨🇦⚾️ (@CDNBaseballHOF) January 4, 2021
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