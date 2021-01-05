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高中木棒／盧泓捷7.2局飆12K 三民預賽3連勝

中央社 / 台北5日電
高中木棒聯賽第一階段5日進行「高雄內戰」，三民高中與普門中學交手，三民先發投手盧泓捷7.2局飆12K，有效壓制對手打線，率隊以3比1拿下預賽3連勝。記者謝靜雯傳真 110年1月5日 （學生棒球聯盟提供）中央社
高中木棒聯賽第一階段5日進行「高雄內戰」，三民高中與普門中學交手，三民先發投手盧泓捷7.2局飆12K，有效壓制對手打線，率隊以3比1拿下預賽3連勝。記者謝靜雯傳真 110年1月5日 （學生棒球聯盟提供）中央社

高中木棒聯賽第一階段今天「高雄內戰」，三民高中與普門中學交手，三民先發投手盧泓捷7.2局飆12K，有效壓制對手打線，陳堃益關鍵二壘打搶分，率隊以3比1拿下預賽3連勝。

109學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，三民高中今天與普門中學在高雄頂庄棒球場交手，三民投手群展現壓制力。

三民先發投手盧泓捷首局稍微有狀況，接連被敲3支安打，加上隊友守備失誤失掉1分，但及時回穩，從第1局第2個出局數起，連抓10個出局數，直到4局2人出局後才再被敲出安打。

盧泓捷總計用118球投7.2局，被敲出7支安打，投出1次四壞保送，飆出12次三振，失掉1分非責失分，周彥農後援投1.1局僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利。

普門首局先馳得點，但比賽後半段打線受制，沒能再拿分數，三民前3局沒有得分，4局靠著郭宇喆、洪敏暘接連安打攻佔得點圈， 陳堃益適時二壘打，一棒送回2分、翻轉戰局，洪敏泰補上安打，替球隊多拿保險分。

三民第一階段預賽先後擊敗台南海事、羅東高工、普門中學拿下3連勝，接下來還有2場比賽，將依序與仰德高中、壽山高中交手。

普門中學 棒球

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