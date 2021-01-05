中職／天然毛帽超保暖 余謙目標鎖定開季一軍

中信兄弟隊本周五就要在屏東開訓，今天全隊先前進耕莘醫院進行年度健檢，首輪指名的大物投手余謙在球員群裡很醒目，他的捲捲頭到現在依然維持得很蓬鬆，他笑說前陣子寒流來，「超保暖、超舒服」，談到對何時升上一軍的期許，余謙明確表示，就是以開季一軍為目標。

兄弟球員今天全體總動員，現身醫院進行健檢，年輕球員們都是凌晨3點就從屏東搭隊巴抵達，余謙也不例外，在巴士上靠窗睡覺，一路敲頭，敲到現在還在痛，倒是對於抽血打針並無懼色，「怕打針是以前的事了」。

即將迎接職棒生涯的第一個春訓，余謙說：「這段期間操下去，覺得每天這樣還不錯，現在是體能期，迎接春訓就要轉換週期，讓自己的身體力量衝上去。」他也透露，學長有給自己叮嚀，要以不受傷為原則，自己要顧好自己的身體，

余謙去年的出賽量極大，在球季結束後刻意關機6到8周，完全不碰球，到這幾天丟球時，球完全不受控、到處亂砲，一直讓和他搭檔的學長魏碩成撿球，讓他直呼很不好意思。

余謙以開季一軍為目標，他明確表示，「開季就是要拚一軍，在一軍會比較多人看到你，想把我的特色拿出來，拿出好的表現給大家看。」