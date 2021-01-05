中職／隊長交棒王威晨 林智勝：也該是時候了

林智勝去年擔任中信兄弟隊長，明年將交棒中生代的王威晨，林智勝肯定他的領袖氣質，「技術好、蠻成熟，他現在30歲（29歲），也是時候了，該交給這些年輕的了。」

林智勝在去年10月初因跑壘扭傷腳踝，韌帶完全斷裂，進行手術，當時評估復健期約半年，他目前在高雄長庚醫院復健，「5天都在醫院，2天做物理治療，3天做腳踝的治療，要練穩定性，先把力量練回來。」

他指出，大約還要花一個月的時間在醫院，「回到球場怕會急，主治醫生是希望我在醫院做。」由於每日復健行程從早上8點就展開，他將向教練團匯報自己的狀況，若能得到允許，將先從距離較近的家裡往返醫院，避免屏東、高雄往返，「報到後，會先跟球團、總教練報備，看是否可以這樣。」

他現在還沒去設想何時可以回到球場，林智勝表示，「比賽還沒想過，現在只想著希望腳不要痛，我的認定是，棒球場上的訓練都沒問題時，才會想到比賽。」

林智勝的兄弟隊長身分也將卸任，新球季由王威晨接手，他大讚「非常好」，林智勝指出，「他本來就不錯，第一是技術方面好，也滿成熟的，他現在年紀是？30歲嗎？也是時候了，該交給年輕的了。」