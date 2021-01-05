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中職／助總上任盯球員態度 才能回饋球迷、對得起自己
中職各隊春訓陸續起跑，中信兄弟隊將在本周五於屏東中國信託公益園區舉辦開訓儀式，林威助首度以一軍總教練的身分帶領球隊，他說壓力一定會有，但要去突破、挑戰，期許選手拿出求勝的態度、正面的態度、感恩的態度，「才能回饋給這麼熱情幫我們加油的球迷，也不會對不起自己。」
兄弟去年爭冠失利，球季後進行教練團改組，執掌二軍兵符3年的林威助，升任一軍教頭。
談到即將展開的春訓，「助總」表示，「有當過3年二軍總教練，有些經驗，當然是和一軍會有些不一樣，我是第一年，要學習的東西也很多，要和教練團討論，然後做出最好的決定，希望今年有好的成績。」
林威助上任一軍教頭，期許打造一支有態度的球隊，他也指出兄弟年年爭冠失利，想把爭取總冠軍的腳步順利走完最後一步，關鍵就是出在態度。
「我比較要求的是球場上的態度，求勝的態度、正面的態度、感恩的態度都要有，才能回饋這麼熱情幫我們加油的球迷，也不會對不起自己。」林威助表示，球場上的輸贏很難掌握，但最基本的是該有的態度要拿出來，把自己的工作做好。
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