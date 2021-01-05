中職／不覺得生涯到此結束 林樺慶淡定披黃衫

林樺慶遭樂天桃猿隊釋出後，並未等待太久，就收到來自中信兄弟隊的善意，新球季將穿上兄弟黃衫，今天參與球隊年度體檢時，談到遭釋出到確定轉隊的心情，他表示，其實心情轉折不大，「就是換個球隊而已，一樣是做自己喜歡的事情。」他也收到來自前隊友的鼓勵，要他大膽一點，「俊秀、耀勳、溢正他們，都有跟我說不要放棄打球的機會。」

林樺慶曾是猿隊先發輪值成員之一，但近兩年成績慘跌，兩季合計僅在一軍出賽3場，去年季後遭猿隊釋出，但在市場上仍有行情，而他最終決定落腳兄弟。

今天參與兄弟年度健檢，林樺慶談到接下來的課表，「現階段就是抓緊時間找教練幫我調動作，先固定好姿勢，再慢慢朝自己的目標前進，現階段不會太急，先打底打好。」

他表示，剛到球隊時，曾向教練團匯報自己的調整重點，教練也會幫他看動作、協助微調，目前都按照教練開出的課表持續練習。

年僅26歲就經歷被釋出，林樺慶的心情不驚慌，他說從釋出到確定新東家，其實心情轉折沒有太大，「也不會覺得職棒生涯就到這裡結束，自己還年輕，就堅持、持續做自己喜歡的事，覺得自己應該還有機會，前提是把自己準備好。」

他透露，確定轉隊後，收到不少前隊友的鼓勵，「有和他們聊一下，都是叫我去那邊要繼續加油，叫我不要放棄繼續打球的機會，大膽一點去做自己喜歡的事。」