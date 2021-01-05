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中職／球團願給機會 林威助專業角度留陳江和在一軍

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
教頭林威助談陳江和，表示他是站在專業的角度，把他放在一軍的教練團。 中央社
教頭林威助談陳江和，表示他是站在專業的角度，把他放在一軍的教練團。 中央社

中信兄弟隊昨天公布新球季教練團陣容，日前因爭議事件成為話題人物的陳江和，續留一軍教練團，總教練林威助指出，「如果球團覺得沒有問題，我就是站在專業的角度，把他放在一軍的教練團。」球團則表示，陳江和針對此事已公開道歉並深切反省，球團願意給機會，未來也會對此類事件嚴加規範。

陳江和去年原任一軍首席教練，在丘昌榮轉任首席教練後，勢必面臨職務調動，日前他因與體能教練的衝突而鬧上法庭，外界也更加關注他的新球季位置，兄弟球團昨天公布教練團陣容，陳江和續留一軍教練團，擔任戰術執行與三壘指導教練。

林威助指出，他的教練團安排是在這件事情之前，事情發生後，球團認為沒有問題，他就會站在專業的角度去做安排，

兄弟球團表示，「首先尊重總教練的專業需求，而有關事件的過程，陳江和已公開道歉並深切反省，球團願意給機會，對於此類事件也將嚴加規範。另外，司法程序部分將尊重司法判決結果。」

陳江和 林威助 丘昌榮

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