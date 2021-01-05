中職／「職棒原來這麼不簡單」 林煜清宣布退休後下一步

年僅32歲的投手林煜清在季後遭到統一獅釋出，在今年元旦透過臉書粉絲團宣布結束9年職業生涯，邁向嶄新的開始，而昨(4日)晚林煜清也再度發文，除了向一路支持他的人道謝外，也宣布即將擔任高苑科大的投手教練。

日前決定引退的林煜清，表示即將轉換新跑道，以下是臉書全文：

「回想職棒生涯九年下來，從剛進職棒的菜鳥到慢慢成為球隊主力，接著在15年一次比賽當中傷了手臂，之後整個狀況就急轉直下，成為只能在二軍等待機會的二線球員。剛進職棒的時候，第一天練習我就被龐大的練習量嚇到，當時心想職棒原來是這麼不簡單。晚上回宿舍休息的時候，常常看到前輩還在跟自己的訓練師自主練習，心理就想著原來前輩們領高薪不是沒有原因。也因為如此，前輩們的榜樣讓我知道我必須更加努力，所以職棒第一年結束就馬上聘訓練師幫助自己強化、也預防身體受傷，在我職棒的前三年身體都沒出現什麼傷痛，也很順利每年都可以幾乎全勤穩定的出賽。

不過到了15年，原本的訓練師因生涯規劃離開，自己又再找了新的訓練師，不過訓練方式的不同導致身體的不適應，之後一場比賽的不小心受傷，開啟了我的漫長的復健之路。在這之後，常常有時候一大早睡起來身體不舒服就急忙著聯絡訓練師，以及幫我治療的醫師，只要他們有空，我不管當時在哪比賽，都會立刻飛奔回台北給他們治療，治療完再趕回球隊，只為了晚上能有健康舒服的身體能夠應付比賽，15-18年幾乎都是這樣輪迴，直到身體狀況越來越好就才比較少這樣。決定要褪下球衣，自己也是非常難過與不捨，不過也覺得能打職棒九年值得了、也努力過了，是時候該轉換跑道了。

感謝兄弟象給我進入職棒的機會，以及中信兄弟在我受傷的這幾年球給我很大的空間並耐心等待。謝謝欽智賢拜一直以來的對我的信任。再來就是謝謝富邦及統一願意給我機會重返球場，不過也對期待我的球團說聲抱歉，沒能拿出應有的水準成為球隊戰力。

感謝我的學長Pachin，在我受傷這幾年一直幫我訓練、復健與治療，謝謝開動運動管理顧問有限公司的傑哥、又嘉、賤賤、小崴。還有要非常感謝學長介紹給我的呂宗烟醫師，只要我一不舒服，你都會馬上排出時間來幫我治療，如果沒有你們，我可能更早就得離開球場了。

謝謝從小到大教導過我的教練、隊友、同學、學長學弟們，特別是國立體育大學的龔教練及陳教練，當初如果沒有你們的賞識，我可能連職棒的門都摸不到。感謝郭總從中華隊一路教導我到支持我進入職棒，若非您的肯定，當初我可能會選擇留在台電穩定的打球。

謝謝從大學開始支持我的贊助商ZETT，謝謝你們讓我從學生時期就不用煩惱裝備，更要感謝NIKE在我進入職棒後照顧了我7年，很榮幸能成為NIKE家庭的一員。

最後要非常感謝這兩年台南安平威鎮堂保安廣澤尊王的幫忙，給予我心靈上的開導與安慰，讓我繼續保持著正能量。也要感謝神明讓我結識到我的大哥張盟宗、二哥陳奕榕，在我人生最低潮的時候拉我一把。

雖然已非球員身份，但我仍會繼續在棒球領域上努力，未來要學習的還很多，也希望大家繼續給予我支持與指導。」