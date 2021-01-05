中職／獅隊教練團微調 新聘外籍打教協助一、二軍

統一獅隊公布新球季教練團陣容，與陳連宏完成續約，新球季繼續在二軍教練團效力，球團也新聘外籍打擊教練卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado），協助一軍、二軍打擊。

新球季獅隊教練團進行微調，去年來台加入獅隊擔任投手教練納瓦洛（Jamie Navarro），帶領獅隊投手群有顯著成長並在調度上獲得肯定，球隊予以肯定已經完成續約，2021年持續為獅隊效力。

為了強化獅隊打擊穩定性及成長，今年球隊聘任外籍打擊教練卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado），其執教經歷1999年到2003年曾經擔任美國職棒芝加哥小熊隊新人聯盟總教練，2002年帶隊拿過聯盟冠軍，2007年當過聖地牙哥教士隊小聯盟體系教練，2008年到2012年則是小熊 隊專任中南美洲籍選手的訓練總監，2015年到2019年回任小熊隊新人聯盟總教練，2019年在加勒比海冬季聯盟桑圖爾塞捕蟹人隊，本季加盟獅隊主要協助一軍、二軍打擊整合指導訓練規畫。

球隊與陳連宏教練續約，擔任二軍綜合教練兼任打擊教練，而林偉將轉任二軍捕手教練，高政華擔任二軍體能教練，而莊駿凱也高掛球鞋退下選手身分將轉任球隊助理教練，協助教練團各項任務執行與指導。

2021年球季將於3月13日開打，獅隊昨天起投手先報到進行春訓訓練，1月10日全隊將於台南棒球場正式報到，1月11日起全隊將移師到高雄國慶青埔棒球場進行訓練，訓練期間考量近日國家政策仍屬防疫階段，減少群聚將不開放球迷自由進場觀看訓練。

2021年統一獅教練團人員

一軍總教練：林岳平

一軍首席教練：高志綱

一軍投手教練：納瓦洛（Jamie Navarro）

一軍打擊教練：劉育辰

一軍牛棚教練：羅錦龍

一軍內野守備教練：周廣勝

一軍外野暨跑壘教練：郭俊佑

一軍捕手教練：陳俊輝

一軍體能教練：凃壯勳

二軍總教練：高建三

二軍綜合教練兼打擊教練：陳連宏

二軍投手教練：鄭博壬

二軍捕手教練：林偉

二軍內野守備教練：莊景賀

二軍外野守備教練：朱元勤

二軍體能教練：高政華

打擊教練：卡麥隆

助理教練：莊駿凱