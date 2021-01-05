中職／對棒球的熱愛感動蔡承儒 沈鈺傑升任副領隊

富邦悍將隊今天公布人事異動，原擔任球隊發展部主管的沈鈺傑，自今天起升任球隊副領隊。領隊蔡承儒表示，沈鈺傑過去經歷豐富完整，從球員、教練、球探到球隊發展部主管，都能以不同角色成功幫助球隊外，更重要的是充滿對棒球的熱情，未來希望持續借重他過去各領域的專業，協助球團建立起更好的發展環境，幫助悍將成為一支具有長期競爭力的球隊。

沈鈺傑自2005年加入中職，2016年起兼任悍將隊球探及牛棚教練，2017年正式卸下球員身分並專任球探工作，開始奔走於國內各三級賽事與國外球場，提供球隊各項重要資訊，2020年擔任球隊發展部主管，統整球探、情蒐等工作。

沈鈺傑今年再升任副領隊，主責球隊相關事務，與行政副領隊陳昭如負責之行銷、公關、行政領域相互分工，共同幫助悍將隊成長。在沈鈺傑擔任副領隊之後，未來將以一二軍戰力協調、農場與團隊戰力規畫補強、後勤團隊管理及國際交流為主要負責事務。

蔡承儒表示，沈鈺傑是悍將隊四年來積極培養的人才，過去每年交付給他更多的工作和責任都能盡心盡力的完成，很感謝他為球團做出的許多貢獻，在去年下半季前，我便向鈺傑表達希望他能協助更多球團整體營運和發展規劃，也開始交付他更多的任務。

蔡承儒指出，透過這段時間的觀察和深入合作，他不但提出許多能幫助球隊的想法，也能有效執行，我也很欣賞他在棒球各方面的專業和對工作認真的態度，尤其過去兩個月我們積極緊密地針對球隊規劃和補強作業進行討論，已建立起一定的合作默契。但鈺傑最讓我感動的是他對於棒球的熱愛，他就是典型的棒球痴、棒球狂，這是任何球隊都渴望擁有的動能，也讓我更堅信他是最適合的人選，非常開心他願意接受副領隊這個職務的挑戰，期待未來他能持續為球隊創造更多的價值，也一起努力讓大家看到更好的富邦悍將。

沈鈺傑表示，首先很感謝領隊的支持，在去年中接收到這項任務後，這幾個月來都跟領隊密切討論球隊的未來規劃，期望能將領隊心中「讓富邦悍將成為一支長期有競爭力的球隊」這張藍圖，協助勾勒出實際的線條並塗上最飽和的顏料，讓未來的球季不再以差一點作收尾，達成公司與球迷的期待。

在正式上任之後，沈鈺傑未來將以擔任球隊最強後盾為目標，並從加強球隊內部溝通做起，讓球團與一、二軍間的溝通協調更加順暢。在農場部分會與教練團討論，規畫出更完善的訓練系統，針對球員的特性設計訓練及培養成長，幫助每位球員在適合的位置將優點最大化，全力協助一軍創造佳績。未來也會計畫與國外球隊合作，不論參與賽事或安排教練、球員出國訓練，都會全力協助安排。

最後，沈鈺傑也表示，會秉持過去擔任中繼投手的精神隨時待命，全力協助教練團及球員，做球隊最堅強的後盾。