日職／紀錄與王貞治並列 鈴木誠也成赴美新焦點

台灣旅日好手王柏融在火腿的隊友有原航平，11月底提出入札申請，12月底與遊騎兵達成共識簽下2年合約，成功前往美國；另一名隊友西川遙輝，也在12月初申請入札，不過直到日本時間3日早上7點的交涉期限為止，仍未與任何大聯盟球隊簽約，正式宣告今年前往美國夢碎，本季極可能續留火腿。

近年在日職打出頂尖成績，也拿下過個人獎項的球員，經由入札或是取得海外自由球員資格後挑戰美國大聯盟，似乎已變成一種趨勢或顯學，大家都想到更高的棒球殿堂去試試自己的身手，就算幾年後鎩羽而歸回到日本，仍然有球隊會張手歡迎，因此每年球季結束後總會有日本球員前往美國的消息出現，當然也有人得不到任何大聯盟球隊的回應，只好續留母隊，但不管挑戰成功與否，從有入札制度以來，似乎都是投手較吃香，或是之後在大聯盟的表現較佳。

日職的入札是在98年由日職與美國大聯盟共同制定的，之後曾歷經中斷及協商再開的過程，到去年年底為止，已有近20人藉由入札與大聯盟球隊簽約，其中投手佔了2/3，15年之後更多達6人(大谷翔平被登錄為投手)，如果菅野智之近日內也簽約，那就是7人，野手則只有筒香嘉智1人，大聯盟球隊對於日職投手的評價明顯高於野手，當然這也是過去的經驗累積。

筒香嘉智轉戰大聯盟首戰就打出全壘打，他是2015年後唯一一位以入札制度赴美的日職打者。 美聯社資料照片

在大聯盟能夠征戰多年且留下不錯表現的日本投手並不算少，如早期的野茂英雄、齋藤隆、大家友和、長谷川滋利、吉井理人、佐佐木主浩等，到近期的黑田博樹、松坂大輔、上原浩治、岩隈久志、達比修有、田中將大、前田健太等，無論是在先發或後援部分，都有優異的成績，且都對球隊有一定的貢獻度；但野手部分讓人印象深刻的相對起來並不多，除了準名人堂的鈴木一朗之外，大概就只剩下青木宣親及松井秀喜2人了，井口資仁、城島健司、福留孝介等幾位在日職有一定成績的野手，在美國幾年的表現也只能算是普通而已。

前年季後秋山翔吾行使海外自由球員資格，加上筒井成功入札，成為目前在大聯盟僅存的兩名日本野手(如果算進大谷是3人，但如前所述，大谷登錄為投手)，秋山在日職拿過1次打擊王、4次安打王，更是金手套及最佳九人獲獎常客，15年創下日職單季最多216安的紀錄，堪稱是日職安打製造機，不過去年在紅人第一年只有出賽54場，183個打席數只有2成45打擊率、38支安打、9分打點的成績；筒香在日職拿過1次全壘打王及1次打點王，不但是DeNA的主砲，也是日本國家隊的第4棒，在日職有超過200轟的紀錄，但與秋山一樣，去年在光芒出賽僅有51場，185個打席雖有8轟、24分打點，安打卻只有31支，打擊率是更低的1成97，兩人的表現實在不佳。

秋山翔吾赴美挑戰大聯盟表現慘兮兮，身為日本職棒的安打王，在大聯盟首季的表現跟鈴木一朗是有天壤之別。 美聯社

前年底與秋山、筒井同樣要挑戰美國的還有菊池涼介，他經由廣島同意後申請入札，最終並沒有獲得任何球隊的合約，只能續留廣島，菊池擁有世界級的守備能力，但打擊進攻能力並不強，這在強打者如雲的大聯盟幾乎無法獲得上場機會，今年入札的西川也是同類型，失敗並不令人意外。

近年來備受注目，且被認為有極大機會能成功挑戰大聯盟的，還有都曾創下333(3成打擊率、30轟、30盜)紀錄的軟銀柳田悠岐及養樂多山田哲人兩人，不過兩人先後與球隊簽下7年的大型合約，這也表示兩人未來要前進美國的機會已經微乎其微，近期內有可能會使用入札成功挑戰大聯盟的野手應該只剩下廣島的鈴木誠也1人了。

26歲的鈴木是12年廣島的第2指名，從生涯第3個球季的15年開始在一軍較多的先發機會，16年成為固定先發，19年以3成35打擊率及4成53上壘率拿下個人首度的打擊獎項，去年即使場次縮減，仍然交出3成打擊率、25轟、75分打點的成績，創下連5季3成打擊率及25轟的紀錄，在此之前只有王貞治(8季)、落合博滿(7季)及小笠原道大(5季)這3名堪稱日職史上強打者的大前輩達成過，除了打擊能力之外，鈴木從16年後4度拿到外野金手套獎，守備能力不在話下，而生涯也有3季的盜壘在雙位數以上，正是所謂的跑攻守三拍子好手，大而化之、神經有點大條的個性(日本國家隊12強紀錄片中可以看出來)也對在異鄉打拼會有幫助，就看鈴木前進美國的意願了。