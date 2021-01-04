中職／悍將投手先開工 郭俊麟、林柏佑、林逸翔報到

中職各隊1月陸續展開訓練，富邦悍將隊投手群今天先開工，包括去年選秀選入新人郭俊麟、新加盟的林柏佑、林逸翔都向球隊報到並投入訓練，悍將7日將正式於嘉義市立棒球場開訓。

中華職棒各球隊陸續展開訓練、備戰新球季，悍將隊投手群今天先在新莊棒球場訓練，野手7日正式報到；去年季中選秀悍將選入具旅日資歷的投手郭俊麟，郭俊麟在選秀前就選擇動刀，動刀後持續復健，今天也加入球隊訓練。

具旅美資歷的投手林逸翔去年季後遭樂天桃猿隊釋出，被悍將隊網羅，林柏佑去年季後沒有被放入桃猿隊60人契約球員保留名單中，悍將開出較優渥的月薪網羅，也確定新球季效力悍將隊，兩人今天也有加入球隊練習。

悍將隊過去春訓及二軍訓練，使用先前義大犀牛隊位於高雄義大醫院旁的訓練基地，去年底悍將正式與嘉義市簽署訓練基地合作協定，7日將於嘉義市立棒球場正式開訓，至於野手胡金龍是否會出現，球團僅表示仍暫停胡金龍參加球隊行程。