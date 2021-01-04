快訊

台漁船中途島失聯被美方發現海上漂流 船上10人生死不明

台中鴨肉嗆人店員是小老闆 店家臉書po照：時間會沖淡仇恨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蔡其昌發言引揣測 為劉玠廷下一站鋪梗？

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林玠廷行銷能力受肯定。 中央社
林玠廷行銷能力受肯定。 中央社

劉玠廷將於11日卸下樂天桃猿隊領隊一職，與這支球隊的緣分畫下句點，下一站將往哪去？即將上任的中職聯盟會長、立法院副院長蔡其昌的發言引起關注，他寫著：「未來，我們還需要借重您的長才，繼續為台灣棒球努力！」引起外界揣測，劉玠廷是否會是秘書長人選。

猿隊宣布劉玠廷完成階段性任務，將卸任領隊，蔡其昌也在臉書發文，感謝劉玠廷對與他的父親對猿隊、中職的貢獻，並稱他是「Rakuten Monkeys永遠的領隊」。

身為兄弟象隊迷的蔡其昌提到，劉玠廷率領猿隊打下6座冠軍，自己也曾是心碎者，但這也是可以從中學習、補強的過程，他說劉玠廷不僅是一起熱愛棒球的好友，也是自己在這塊領域的好導師，「未來，我們還需要借重您的長才，繼續為台灣棒球努力！」

蔡其昌將於16日交接，正式成為中職會長，日前被問到秘書長人選時，他開出理想條件，除了行政能力不錯、熱愛棒球外，「第3個是把我當會長該做的事情充分理解、且有能力執行」，他表示自己在棒球圈有幾位朋友，會開始尋找合適人選。

蔡其昌今天的留言引起揣測，劉玠廷的下一站是否就是中職聯盟，蔡其昌辦公室對此回應，秘書長人選還在尋找中，尚未確定，會有這樣的發言則是因為希望劉玠廷不管在任何位置，都能台灣棒球繼續努力，都是副院長要借重的長才。

蔡其昌臉書發文如下

謝謝玠廷，Rakuten Monkeys永遠的領隊。

我想，玠廷領隊與他父親對台灣棒球的付出奉獻，相信球迷們都看在眼裏，已經不需要我再贅述。自2012年接任桃猿隊領隊之後，從屬地主義「#全猿主場」開始，率領球團在戰力與行銷上的表現，一直引領著職棒聯盟向上發展。率領La new、Lamigo到Rakuten的 #九年任期內拿下六座總冠軍，雖然我當年也是心碎者，但這也是大家有更多可以補強、學習的過程。

謝謝玠廷，不只是我熱愛棒球的好友，也是我在這專業領域的好導師。未來，我們還需要借重您的長才，繼續為台灣棒球努力！

棒球 劉玠廷 中職

延伸閱讀

中職／洪總肯定劉玠廷 最少經費做出最好成績

中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

蔡其昌爭取512萬 外埔白千層森林成新秘境

中職／劉玠廷即將「下車」 誰接猿隊領隊待公布

相關新聞

中職／蔡其昌發言引揣測 為劉玠廷下一站鋪梗？

劉玠廷將於11日卸下樂天桃猿隊領隊一職，與這支球隊的緣分畫下句點，下一站將往哪去？即將上任的中職聯盟會長、立法院副院長蔡...

中職／兄弟教練團改組 陳江和續留一軍負責戰術執行

中信兄弟隊今天宣布教練團異動，除先前已發布之一軍總教練將由原二軍總教練林威助升任，原一軍總教練丘昌榮轉任一軍首席教練，二...

中職／悍將投手先開工 郭俊麟、林柏佑、林逸翔報到

中職各隊1月陸續展開訓練，富邦悍將隊投手群今天先開工，包括去年選秀選入新人郭俊麟、新加盟的林柏佑、林逸翔都向球隊報到並投...

中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

劉玠廷今宣布將卸下樂天桃猿領隊一職，綜觀其職業生涯，帶給中職環境可謂爆發性的影響。 劉玠廷自2012年接替蘇敬軒擔任Lamigo桃猿隊領隊，期間引進猿風加油並改裝球場，為「全猿主場」打下重要基礎

中職／繼續冰起來？傳出富邦悍將開訓名單不見胡金龍

富邦悍將即將於1月7日在嘉義市開始春訓，許多媒體關注去年因群組對話截圖事件遭下放二軍的胡金龍是否一同參與，然而據媒體報導，富邦球團目前仍暫停胡金龍參加球隊行程。 36歲的中職老將胡金龍去年季中因

中職／結束階段性任務 劉玠廷卸下猿隊領隊職務

樂天桃猿隊今天公布，領隊劉玠廷完成階段性任務，即將卸下領隊職務，結束9年任期，球團副董事長渡邉崇表示：「2020年桃猿隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。