中職／蔡其昌發言引揣測 為劉玠廷下一站鋪梗？

劉玠廷將於11日卸下樂天桃猿隊領隊一職，與這支球隊的緣分畫下句點，下一站將往哪去？即將上任的中職聯盟會長、立法院副院長蔡其昌的發言引起關注，他寫著：「未來，我們還需要借重您的長才，繼續為台灣棒球努力！」引起外界揣測，劉玠廷是否會是秘書長人選。

猿隊宣布劉玠廷完成階段性任務，將卸任領隊，蔡其昌也在臉書發文，感謝劉玠廷對與他的父親對猿隊、中職的貢獻，並稱他是「Rakuten Monkeys永遠的領隊」。

身為兄弟象隊迷的蔡其昌提到，劉玠廷率領猿隊打下6座冠軍，自己也曾是心碎者，但這也是可以從中學習、補強的過程，他說劉玠廷不僅是一起熱愛棒球的好友，也是自己在這塊領域的好導師，「未來，我們還需要借重您的長才，繼續為台灣棒球努力！」

蔡其昌將於16日交接，正式成為中職會長，日前被問到秘書長人選時，他開出理想條件，除了行政能力不錯、熱愛棒球外，「第3個是把我當會長該做的事情充分理解、且有能力執行」，他表示自己在棒球圈有幾位朋友，會開始尋找合適人選。

蔡其昌今天的留言引起揣測，劉玠廷的下一站是否就是中職聯盟，蔡其昌辦公室對此回應，秘書長人選還在尋找中，尚未確定，會有這樣的發言則是因為希望劉玠廷不管在任何位置，都能台灣棒球繼續努力，都是副院長要借重的長才。

蔡其昌臉書發文如下

謝謝玠廷，Rakuten Monkeys永遠的領隊。

我想，玠廷領隊與他父親對台灣棒球的付出奉獻，相信球迷們都看在眼裏，已經不需要我再贅述。自2012年接任桃猿隊領隊之後，從屬地主義「#全猿主場」開始，率領球團在戰力與行銷上的表現，一直引領著職棒聯盟向上發展。率領La new、Lamigo到Rakuten的 #九年任期內拿下六座總冠軍，雖然我當年也是心碎者，但這也是大家有更多可以補強、學習的過程。

謝謝玠廷，不只是我熱愛棒球的好友，也是我在這專業領域的好導師。未來，我們還需要借重您的長才，繼續為台灣棒球努力！