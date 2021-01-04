中職／兄弟教練團改組 陳江和續留一軍負責戰術執行

中信兄弟隊今天宣布教練團異動，除先前已發布之一軍總教練將由原二軍總教練林威助升任，原一軍總教練丘昌榮轉任一軍首席教練，二軍總教練由原一軍外野守備教練林明憲接任外，陳江和續留一軍，將轉任一軍戰術執行、三壘指導教練，一軍打擊教練則由石志偉從二軍升任。

兄弟去年爭冠失利，總教練丘昌榮在球季後請辭，球團也確認撤換總教練，由二軍教頭林威助升上一軍，也開始著手教練團重組。

球團今天發布新聞稿，宣布8項異動，原任一軍首席教練的陳江和，在丘昌榮轉任首席教練後，勢必會有職務異動，加上日前爆發爭議事件，動向最受矚目，最終確定續留一軍教練團。

體能教練的部分，一、二軍體能教練將由李尚儒、陳弘桂，加上由球員轉任教練的黃稚峰，三人進行職務分配，原助理投手體能教練陳品翰負責二軍投手體能。

教練團改組詳細內容如下：

1、原一軍首席教練陳江和轉任一軍戰術執行／三壘指導教練。

2、一軍打擊教練由原二軍打擊教練石志偉接任。

3、一軍外野守備／跑壘指導教練由原二軍外野守備／跑壘指導教練陳皓然接任。

4、二軍內野守備／跑壘教練由新聘任的許峰賓接任。

5、二軍外野守備教練由原一軍打擊教練許皓銘接任。

6、一二軍體能教練將由李尚儒、陳弘桂，加上由球員轉任教練的黃稚峰，三人進行職務分配；另有原助理投手體能教練陳品翰持續負責二軍投手體能。

7、二軍投手教練由王建民、鄭錡鴻及艾迪頓（Nick Additon）負責，王建民今年將以全職投手教練身分執教，並協助農場主管彭政閔制定投手養成計畫，鄭錡鴻及艾迪頓也會共同參與，而艾迪頓國際球探職務仍會持續進行。

8、中信兄弟最為注重的農場養成部分，續由彭政閔負責農場主管一職，原農場副主管藤田学（Manabu Fujita）階段性任務完成，後續將由上述所提之二軍投手教練群一同協助制定投手養成計畫，野手訓練計畫則由二軍打擊教練威爾森（Tack Wilson）協助。

未提到的其餘教練團人員皆留任，職務未異動，兄弟整軍備戰，去年底年輕球員及部分教練已於屏東訓練基地展開體能檢測及重訓營，今年春訓也將於1月8日進行開訓典禮。