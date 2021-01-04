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中職／洪總肯定劉玠廷 最少經費做出最好成績

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洪一中(插香)與劉玠廷(右)。報系資料照
洪一中(插香)與劉玠廷(右)。報系資料照

劉玠廷將在11日卸任樂天桃猿隊領隊，終結與這支球隊的緣分，過去曾攜手打拚多年的昔日猿隊總教練、現任富邦悍將隊總教練洪一中，肯定劉玠廷經營球隊的成績，點出他最厲害的地方，就是用最少的經費做出最好的成績。

劉玠廷從2012年擔任領隊以來，球隊只用過兩任教頭，洪一中為2011年重返一軍執掌兵符，直到他在去年轉戰悍將隊後，才由曾豪駒升任總教練。

洪一中指出，劉家以中小企業維持中職球隊經營16年，實屬不易，從以前的洪家到接下來的劉家，都對中職有很大的貢獻，而劉玠廷更是為職棒帶來創新，他直言，「他的思考與邏輯總是比別人前面，所以猿隊很多東西感覺都在領導大家，做出來效果不錯，大家就會跟著做。」

洪一中執掌兵符期間，共為猿隊打下6座總冠軍，但他謙稱，「不是我幫他拿冠軍，而是他幫我拿到冠軍」，洪總指出，劉玠廷才是老闆，自己以前在猿隊也受到他滿多照顧，應該說是他幫自己拿到冠軍才對。

劉玠廷離開猿隊，洪總認為他應該是另有規畫，或許是家族事業需要他回去幫忙，「去年一年也幫了樂天很多忙，這是一個很好的結束。」

劉玠廷 洪一中 樂天桃猿

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