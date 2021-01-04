中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

劉玠廷今宣布將卸下樂天桃猿領隊一職，綜觀其職業生涯，帶給中職環境可謂爆發性的影響。

劉玠廷自2012年接替蘇敬軒擔任Lamigo桃猿隊領隊，期間引進猿風加油並改裝球場，為「全猿主場」打下重要基礎，而今成為中職招牌。

除了球場，劉玠廷主打「職棒娛樂化」，重新設計球衣、周邊商品，變化多樣，開發「家庭球迷」，將啦啦隊帶進職棒，帶動場內氣氛，時至今日都成為中職各隊的基本配置。

在2019年末疫情前夕將球隊轉賣樂天後，劉玠廷續任領隊，協助球隊在過渡時期的運作，如今宣布將卸下樂天桃猿領隊一職，引起球迷感慨。

即便引起不少爭議，但當年劉玠廷下定決心創新經營，其一流的行銷眼光與策略，對今日整體職棒環境的影響絕對瑕不掩瑜、功不可沒。

劉玠廷向球迷喊話，「請大家一定要繼續支持樂天桃猿與中華職棒，未來我還是會把Rakuten Monkeys時常掛在心上並跟大家一樣喜歡著台灣的棒球，也期盼年底能看見桃猿男兒再次灑下最美麗的彩帶。」

網友在PTT對劉玠廷功過留言：

劉玠廷是中職史上最強領隊嗎？？

劉玠廷，史稱太子，稱號百萬經紀人。老實講，劉帶給中職環境的影響可謂爆炸性的質變。

當初LM遷徙到桃園，青埔可謂一片荒漠，交通除了倚賴高鐵，就是開車，但太子還是頂住壓力，拋出全主場的震撼彈，當時球迷個個不可置信，更甚者還在一旁訕笑，彷彿能看見未來敗果，更多的是一句你LM憑什麼？

結果大家都知道全主場成了中職標配。

改造球場硬體，受眾推向家庭，球衣設計多樣，週邊設計用心，導入會員制度，改造韓風電音，強化啦啦隊員，甚至成附屬男子棒球隊。

順利將王賣到日本，在疫情前夕賣給樂天。

老實講百萬經紀人的稱號有點小覷太子，個人認為沒有太子，中職整體票房與規劃至少要延遲3-5年，太子留給中職的變化個人認為甚至比球星還來的猛烈。

個人認為太子是值得留在中職名人堂的。