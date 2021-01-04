中職／11日卸任領隊 劉玠廷：有不捨但不留遺憾

劉玠廷即將於1月11日卸任樂天桃猿隊領隊，他透過球隊粉絲團發表個人聲明，他表示坦言心中有不捨，但沒有遺憾，「棒球的發展總是一棒接一棒，Lamigo已在去年交棒，現在我也即將交出我的這一棒。」

兒時就是中職球迷的劉玠廷，從2004年以副領隊參與球隊事務，2012年正式接任領隊，一路伴隨球隊從最不好的時期走到成為中職的金茲招牌，去年球隊轉手日商樂天集團，他續任領隊，協助球隊在過渡時期的運作。

劉玠廷在聲明中感謝曾一起努力打拚的夥伴，也向球迷喊話，「請大家一定要繼續支持樂天桃猿與中華職棒，未來我還是會把Rakuten Monkeys時常掛在心上並跟大家一樣喜歡著台灣的棒球，也期盼年底能看見桃猿男兒再次灑下最美麗的彩帶。」

劉玠廷個人聲明全文如下：