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中職／11日卸任領隊 劉玠廷：有不捨但不留遺憾

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
劉玠廷。報系資料照
劉玠廷。報系資料照

劉玠廷即將於1月11日卸任樂天桃猿隊領隊，他透過球隊粉絲團發表個人聲明，他表示坦言心中有不捨，但沒有遺憾，「棒球的發展總是一棒接一棒，Lamigo已在去年交棒，現在我也即將交出我的這一棒。」

兒時就是中職球迷的劉玠廷，從2004年以副領隊參與球隊事務，2012年正式接任領隊，一路伴隨球隊從最不好的時期走到成為中職的金茲招牌，去年球隊轉手日商樂天集團，他續任領隊，協助球隊在過渡時期的運作。

劉玠廷在聲明中感謝曾一起努力打拚的夥伴，也向球迷喊話，「請大家一定要繼續支持樂天桃猿與中華職棒，未來我還是會把Rakuten Monkeys時常掛在心上並跟大家一樣喜歡著台灣的棒球，也期盼年底能看見桃猿男兒再次灑下最美麗的彩帶。」

劉玠廷個人聲明全文如下：

過去一年球團歷經轉賣，Lamigo將球隊交棒給Rakuten，如今我也完成階段性任務並將辭去領隊職務離開樂天桃猿，固然心中有所不捨但卻也不留遺憾。棒球的發展總是一棒接一棒，Lamigo已在去年交棒，現在我也即將交出我的這一棒。

工作能結合興趣是幸運的，工作中能與一群志同道合的好朋友一起努力是幸福的，感謝歷年來一同打拼的所有選手、教練、行政人員們，沒有你們對棒球的堅持就沒有今天桃猿的成就。

謝謝Rakuten三木谷會長對台灣棒球的付出，您帶給了樂天桃猿隊繼續往前的動力，也感謝吳志揚會長、鄭文燦市長以及統一、富邦、中信、味全等公司對台灣棒球的貢獻。

從La new、Lamigo到Rakuten一直以來受到很多球迷朋友的支持與照顧，最後想特別在此跟10號隊友們表達感激之情，是你我一起打造猿風加油、是你我一同撐起全猿主場，您們的支持將繼續推動台灣棒球的進步，請大家一定要繼續支持樂天桃猿與中華職棒，未來我還是會把Rakuten Monkeys時常掛在心上並跟大家一樣喜歡著台灣的棒球，也期盼年底能看見桃猿男兒再次灑下最美麗的彩帶。

再見了 我最親愛的桃猿。

劉玠廷

樂天桃猿 棒球 劉玠廷

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