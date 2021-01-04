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中職／劉玠廷即將「下車」 誰接猿隊領隊待公布
樂天桃猿隊今天公布重磅消息，領隊劉玠廷結束階段性任務，即將卸任領隊，接下來將由誰接任？球團內部仍在討論，副領隊浦韋青表示，球團還沒有決議，不便多做回應，等有定案會再向外界公布。
劉玠廷為La New集團二代，從兒時的球迷身分，到後來跨足職棒經營，他在2004年就曾以副領隊的身分參與球隊事務，旅美歸國後，在2012年2月接手領隊，成為隊史第5任領隊。
從La New熊、Lamigo桃猿到樂天桃猿隊，劉玠廷擔任領隊9年以來，為中職開創不少新局，「猿風加油」、「全猿主場」將中職屬地主義主場經營帶入全新領域，衝擊球迷視覺感官，猿隊也在這9年內打下6座總冠軍，票房與戰績兼具，成為中職近年最成功的球隊。
猿隊去年拋出求售消息，最終由日商樂天集團接手，當時在記者會上，球團副董事長渡邉崇被問到是否續留劉玠廷與浦韋青時，渡邉崇回應，「猿隊總經理和副總經理都是很有熱情的人，會再找時間討論看看」，劉玠廷還笑說「求職失敗」。
最終兩人續任領隊與副領隊，協助中職新手樂天在第一年的經營，階段性任務完成後，現在確定劉玠廷「下車」，與猿隊的緣分畫下句點。
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