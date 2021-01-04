快訊

外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」熊貓：與店家終止合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／劉玠廷即將「下車」 誰接猿隊領隊待公布

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
劉玠廷領隊(右)即將「下車」，圖左為經理川田喜則。報系資料照
劉玠廷領隊(右)即將「下車」，圖左為經理川田喜則。報系資料照

樂天桃猿隊今天公布重磅消息，領隊劉玠廷結束階段性任務，即將卸任領隊，接下來將由誰接任？球團內部仍在討論，副領隊浦韋青表示，球團還沒有決議，不便多做回應，等有定案會再向外界公布。

劉玠廷為La New集團二代，從兒時的球迷身分，到後來跨足職棒經營，他在2004年就曾以副領隊的身分參與球隊事務，旅美歸國後，在2012年2月接手領隊，成為隊史第5任領隊。

從La New熊、Lamigo桃猿到樂天桃猿隊，劉玠廷擔任領隊9年以來，為中職開創不少新局，「猿風加油」、「全猿主場」將中職屬地主義主場經營帶入全新領域，衝擊球迷視覺感官，猿隊也在這9年內打下6座總冠軍，票房與戰績兼具，成為中職近年最成功的球隊。

猿隊去年拋出求售消息，最終由日商樂天集團接手，當時在記者會上，球團副董事長渡邉崇被問到是否續留劉玠廷與浦韋青時，渡邉崇回應，「猿隊總經理和副總經理都是很有熱情的人，會再找時間討論看看」，劉玠廷還笑說「求職失敗」。

最終兩人續任領隊與副領隊，協助中職新手樂天在第一年的經營，階段性任務完成後，現在確定劉玠廷「下車」，與猿隊的緣分畫下句點。

劉玠廷 樂天桃猿 中職

延伸閱讀

中職／結束階段性任務 劉玠廷卸下猿隊領隊職務

中職32年／羅力挑戰「羅力條款」 新球季是關鍵

中職32年／相隔12年再有新軍加入 5隊規模嶄新開始

中職／新增首席教練、外籍打擊教練 猿隊教練團底定

相關新聞

中職／繼續冰起來？傳出富邦悍將開訓名單不見胡金龍

富邦悍將即將於1月7日在嘉義市開始春訓，許多媒體關注去年因群組對話截圖事件遭下放二軍的胡金龍是否一同參與，然而據媒體報導，富邦球團目前仍暫停胡金龍參加球隊行程。 36歲的中職老將胡金龍去年季中因

中職／結束階段性任務 劉玠廷卸下猿隊領隊職務

樂天桃猿隊今天公布，領隊劉玠廷完成階段性任務，即將卸下領隊職務，結束9年任期，球團副董事長渡邉崇表示：「2020年桃猿隊...

中職／劉玠廷即將「下車」 誰接猿隊領隊待公布

樂天桃猿隊今天公布重磅消息，領隊劉玠廷結束階段性任務，即將卸任領隊，接下來將由誰接任？球團內部仍在討論，副領隊浦韋青表示...

中職／新球季4大利空罩頂 味全龍打擊恐探底

中職新軍味全龍今年球季正式打一軍例行賽，第一年總得繳一些「學費」，以目前味全陣容來看，打線稍嫌薄弱，很可能寫下近10年中職單季團隊最差打擊紀錄。 2011年至今，中職單季團隊打擊率最差為2019

日職／韓職洋砲價值大考驗 兩MVP決戰央聯

2021年中華職棒球季將有不少韓職KBO經驗的投手加盟，日本職棒也有前中日龍隊洋砲阿蒙堤（Zoilo Almonte）轉戰韓職。加上台灣樂天桃猿卡本特、中信兄弟米蘭達兩名外籍左投轉戰韓職，堪稱台、日、

MLB／菅野智之入札期限將至 讀賣巨人開4年約留人

日職王牌菅野智之今年想透過入札制度挑戰大聯盟，據MLB記者羅森索（Ken Rosenthal）表示，其老東家讀賣巨人隊開出4年且包含3次跳脫權力的合約希望他留下。 Thursday is fin

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。