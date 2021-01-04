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MLB／菅野智之入札期限將至 讀賣巨人開4年約留人
日職王牌菅野智之今年想透過入札制度挑戰大聯盟，據MLB記者羅森索（Ken Rosenthal）表示，其老東家讀賣巨人隊開出4年且包含3次跳脫權力的合約希望他留下。
Thursday is final day of Japanese RHP Tomoyuki Sugano’s posting period, and deal likely in next day or two. Not out of question he could return to Yomiuri Giants, who have made him four-year offer with three opt-outs, sources say. MLB teams, however, offering greater dollars.— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) January 3, 2021
菅野智之昨日抵美，傳出至少5支球隊對其感興趣，包含大都會、巨人、教士、紅襪和藍鳥隊，他受訪時透露緊張心情：「距離截止日不到一週，會在美國當地做出最後決定。」
菅野智之的入札期限至台灣時間週五，其老東家讀賣巨人隊開出4年且包含3次跳脫權力的合約留人，然而MLB球隊的開價更高，預期他最終能如願挑戰大聯盟。
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