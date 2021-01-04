中職／結束階段性任務 劉玠廷卸下猿隊領隊職務

樂天桃猿隊今天公布，領隊劉玠廷完成階段性任務，即將卸下領隊職務，結束9年任期，球團副董事長渡邉崇表示：「2020年桃猿隊Lamigo過渡到Rakuten，有了劉領隊的協助才能順利完成球隊轉移。」

劉領隊自2012年接任桃猿隊領隊之後，其勵精屬地主義、實事求是、積極擴大的方針率領球團在戰力與行銷上屢創佳績。劉領隊在2013年指示團隊打造「猿風加油」營造棒球場氣氛新紀元、2014年創造「全猿主場」更將中華職棒主場經營推向高點，九年任期當中拿下六座總冠軍，而且在2017至2019年率領球隊三連霸，是最強的領導，是桃猿隊的驕傲。

劉領隊不因Lamigo是中小企業而失去拼搏的動力，反而讓桃猿隊成為球隊經營與行銷的典範，為了讓桃猿隊持續保有競爭力，劉領隊協助Rakuten集團在台擴大生態圈，接手桃猿隊，在過去的一年當中無私奉獻，全力以赴，球團副董事長渡邉崇表示：「2020年桃猿隊Lamigo過渡到Rakuten，有了劉領隊的協助才能順利完成球隊轉移。長期以來，劉領隊對桃猿隊以及聯盟有很大的貢獻，我們學習到許多事情，對於劉領隊，Rakuten衷心感謝！」。Rakuten Monkeys謝謝劉領隊的棒球青春，以及其帶領桃猿隊一起輝煌的棒球人生！

未來的Rakuten Monkeys不怕苦、不怕難，要帶著劉領隊的意志與祝福，全體隊職員一起變更強，勇敢樂天拿下總冠軍！