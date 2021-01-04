快訊

飛機墜民宅！一家五口爭「看哪部電影」走離客廳逃死劫

中職／繼續冰起來？傳出富邦悍將開訓名單不見胡金龍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／結束階段性任務 劉玠廷卸下猿隊領隊職務

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
劉玠廷卸任領隊。樂天桃猿隊提供
劉玠廷卸任領隊。樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天公布，領隊劉玠廷完成階段性任務，即將卸下領隊職務，結束9年任期，球團副董事長渡邉崇表示：「2020年桃猿隊Lamigo過渡到Rakuten，有了劉領隊的協助才能順利完成球隊轉移。」

樂天桃猿隊聲明稿如下：

Rakuten Monkeys領隊劉玠廷先生因協助Rakuten接手桃猿隊階段性任務完成，即將卸任，球團感謝劉領隊對於台灣棒壇的貢獻，率領桃猿隊在全球疫情當中繼往開來，一路協助Rakuten佈建新局，劉領隊是桃猿隊永遠的領隊、永遠的導師！

劉領隊自2012年接任桃猿隊領隊之後，其勵精屬地主義、實事求是、積極擴大的方針率領球團在戰力與行銷上屢創佳績。劉領隊在2013年指示團隊打造「猿風加油」營造棒球場氣氛新紀元、2014年創造「全猿主場」更將中華職棒主場經營推向高點，九年任期當中拿下六座總冠軍，而且在2017至2019年率領球隊三連霸，是最強的領導，是桃猿隊的驕傲。

劉領隊不因Lamigo是中小企業而失去拼搏的動力，反而讓桃猿隊成為球隊經營與行銷的典範，為了讓桃猿隊持續保有競爭力，劉領隊協助Rakuten集團在台擴大生態圈，接手桃猿隊，在過去的一年當中無私奉獻，全力以赴，球團副董事長渡邉崇表示：「2020年桃猿隊Lamigo過渡到Rakuten，有了劉領隊的協助才能順利完成球隊轉移。長期以來，劉領隊對桃猿隊以及聯盟有很大的貢獻，我們學習到許多事情，對於劉領隊，Rakuten衷心感謝！」。Rakuten Monkeys謝謝劉領隊的棒球青春，以及其帶領桃猿隊一起輝煌的棒球人生！

未來的Rakuten Monkeys不怕苦、不怕難，要帶著劉領隊的意志與祝福，全體隊職員一起變更強，勇敢樂天拿下總冠軍！

樂天桃猿 棒球 劉玠廷

延伸閱讀

中職32年／羅力挑戰「羅力條款」 新球季是關鍵

中職／新增首席教練、外籍打擊教練 猿隊教練團底定

中職／林柏佑感謝三球團：不變的是投手板跟壘包的距離

中職／狂挖樂天牆角 悍將「猿味」越來越濃厚

相關新聞

中職／結束階段性任務 劉玠廷卸下猿隊領隊職務

樂天桃猿隊今天公布，領隊劉玠廷完成階段性任務，即將卸下領隊職務，結束9年任期，球團副董事長渡邉崇表示：「2020年桃猿隊...

中職／繼續冰起來？傳出富邦悍將開訓名單不見胡金龍

富邦悍將即將於1月7日在嘉義市開始春訓，許多媒體關注去年因群組對話截圖事件遭下放二軍的胡金龍是否一同參與，然而據媒體報導，富邦球團目前仍暫停胡金龍參加球隊行程。 36歲的中職老將胡金龍去年季中因

中職／新球季4大利空罩頂 味全龍打擊恐探底

中職新軍味全龍今年球季正式打一軍例行賽，第一年總得繳一些「學費」，以目前味全陣容來看，打線稍嫌薄弱，很可能寫下近10年中職單季團隊最差打擊紀錄。 2011年至今，中職單季團隊打擊率最差為2019

日職／韓職洋砲價值大考驗 兩MVP決戰央聯

2021年中華職棒球季將有不少韓職KBO經驗的投手加盟，日本職棒也有前中日龍隊洋砲阿蒙堤（Zoilo Almonte）轉戰韓職。加上台灣樂天桃猿卡本特、中信兄弟米蘭達兩名外籍左投轉戰韓職，堪稱台、日、

日職／王柏融 玩「動森」學日文

王柏融的旅日生涯，面臨合約年考驗，今年可能是他最後一次證明台製強打價值的機會，日本媒體透露他積極融入隊友、學習日文的小故...

女棒聯賽／接棒未來5連勝不敗 國體末局6分絕地反攻

休兵一個月後，第一屆女子棒球聯賽本週移師新北市進行賽事，接棒未來一日兩戰，分別以12：5、14：4擊敗Sunday、台北御聖High Match，國立體大則以7：6逆轉台北先鋒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。