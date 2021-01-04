日職／韓職洋砲價值大考驗 兩MVP決戰央聯

2021年中華職棒球季將有不少韓職KBO經驗的投手加盟，日本職棒也有前中日龍隊洋砲阿蒙堤（Zoilo Almonte）轉戰韓職。加上台灣樂天桃猿卡本特、中信兄弟米蘭達兩名外籍左投轉戰韓職，堪稱台、日、韓亞洲三國職棒之間的選手流動最頻繁的一年。

其中剛在2020年奪下韓國職棒MVP的小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），與阪神虎隊簽下年薪2億6000萬日圓的2年合約，是阪神季後補強的最大收穫，也是陣中新洋將中的最高薪。這個球季後的補強，阪神虎隊搶盡風頭，從韓職KT隊挖角韓職MVP小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），再從斗山熊挖角20勝投手阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），加上台灣左投陳偉殷，最後又以將近2年7億日圓的大型合約續留救援王蘇亞雷斯（Robert Suarez），讓他們的奪冠指數直線飆升。

倍感威脅的央聯盟主巨人隊，終於在2020年最後關頭有所突破，一口氣迎來兩位大聯盟級重砲，分別是曾旅韓的一壘手坦姆斯（Eric Thames）以及前藍鳥強打史莫克（Justin Smoak）。

其中，坦姆斯與小羅哈斯兩名前後任韓國職棒KBO的MVP洋砲，將分別穿上巨人、阪神球衣在NPB戰場對決，不僅是2021年中央聯盟的一大賣點，誰成誰敗，也將徹底左右央聯的戰局。

在2020年奪下韓國職棒MVP的小羅哈斯(左)是阪神最高薪的新洋將，是矢野監督心目中的最佳第三棒人選。 擷圖自阪神虎隊官方推特

小羅哈斯去年在KT巫師隊打出0.349打擊率、47支全壘打、135分打點，在坦姆斯之後5年得到KBO年度MVP，他們兩人也是繼1998年的伍茲（Tyrone Woods），再度在KBO得到年度MVP的外籍洋砲。小羅哈斯韓職3個球季一共511場出賽，累積132轟、409分打點，打擊三圍.321/.388/.594。坦姆斯在NC恐龍隊3年總計打出124支全壘打、382分打點，打擊三圍.349/.451/.721。

比較帳面成績，坦姆斯雖然略勝一籌，不過比較年齡，小羅哈斯今年30歲，身心狀況以及經驗都正值巔峰，是剛出爐的MVP。而坦姆斯已經34歲，去年以一年400萬美金加盟國民，出賽41場、打擊率僅2成03、3支全壘打，令人擔心他的實力是否已走下坡。讀賣巨人隊原本的第一人選也是小羅哈斯，但在爭奪戰不敵阪神之後選入坦姆斯，加上巨人隊與坦姆斯簽下單年1億25000萬日圓的合約，價碼並不高，是否為評估實力後的結果，難免讓人有「退而求其次」之感。因此在現有洋砲威勒之外，再簽進大聯盟生涯累計196轟、2017年擊出38支全壘打的一壘手史莫克（Justin Smoak），也是想多添加一份保險。

坦姆斯在NC恐龍隊3年之中最風光的是2015年，他以0.381打擊率、47支全壘打、140分打點的成績拿下年度MVP。因為在KBO的活躍表現讓他在2017年獲得美國職棒的青睞，加入密爾瓦基釀酒人隊。而小羅哈斯也有意循相同地模式打回美國職棒，因此與阪神所簽的合約小羅哈斯在第2年擁有球員選擇權，打得好可以挑戰美國大聯盟。雖然有日本媒體指出，如果換作是巨人，他們完全不會接受這樣的合約內容，不過小羅哈斯接受《韓聯社》採訪時表示，原本打算靠著優異的KBO成績挑戰大聯盟，但大聯盟球團的人，特別是總管層級的人跟他說，他在韓國職棒的成就對大聯盟來說沒有任何意義，因為韓國職棒沒有大聯盟的競爭力，因此選擇了日本職棒。

對阪神來說，雖然很可能因此在第二年就留不住人，不過對於優勝渴望已久的他們來說，如果重返MLB之路能夠轉換成新洋砲的強大動力，找到他們現在隊形之中最需要的第三棒，也是一樁成功的買賣，對雙方都不吃虧。

巨人、阪神的戰火延續到季後洋將爭奪戰，最後兩名重量級新洋砲都是KBO系統出身的MVP選手，成了2021年球季決勝負的Key Man。另外，幾年前阪神曾以更高的3億4000萬簽下羅薩里歐（Wilin Rosario），旅日之前羅薩里歐在韓職2年敲出70轟，但到了日本卻只打一年就因表現不佳被球團提前解約，因此坦姆斯與小羅哈斯的表現將會成為日職以及美職球團檢視韓職洋砲真正實力的指標，意義重大。