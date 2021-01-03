女棒聯賽／接棒未來5連勝不敗 國體末局6分絕地反攻

休兵一個月後，第一屆女子棒球聯賽本週移師新北市進行賽事，接棒未來一日兩戰，分別以12：5、14：4擊敗Sunday、台北御聖High Match，國立體大則以7：6逆轉台北先鋒。

國手雲集的接棒未來在12月協會盃女子棒球錦標賽抱回冠軍，也拿下今年世界盃代表權，聯賽至今未嘗敗績，今天(3日)進行雙重賽，首場對上Sunday，開局利用對手失誤雖先馳得點，但Sunday同樣自失誤開啟攻勢，石婕羚、陳頎棻、陽美齡、蕭晴方都敲出安打，加上保送、失誤，攻下4分反超。

接棒未來在2局上以2失誤1安打1保送追回2分，Sunday下半局靠著暴投再下一城，接棒未來3局上2出局後藉著保送攻勢再起，謝文靜、張甄芸、李詩芸連續3安打再敲進3分，4、5兩局合力再添6分，最終以7分差勝出，後援3局無失分的謝鈺瀅成為勝利投手。

接棒未來次場再迎戰御聖，同樣1局上先馳得點，2局上御聖先發投手連續出現3保送，讓接棒未來有機可乘，內野滾地球、高飛犧牲打，接著3次四死球拿分，御聖更換投手才止血，不過接棒未來再得3分。

御聖2局下靠著林倍菁安打點亮計分板，不過接棒未來在3局上再以4安打、2保送灌進6分逐漸拉開差距，最後只用4局就提前收下勝利，張甄芸先發3局失1分(非自責)拿下勝投。

國體大對上先鋒則是上演驚奇戲碼，先鋒在2到4局各蠶食1分，5局上廖淯琳、林以婷各敲出1分打點安打，將領先擴大為5分，而前4局無建樹的國體大自5局下利用失誤先打破鴨蛋，先鋒6局上再添1分後，最後半局遭遇國體大絕地大反攻，自不死三振開始猛攻10人次，2失誤、3保送，加上李詩涵、潘欣怡2安打，一口氣灌進6分，最後靠著再見失誤逆轉勝，獨撐6局失6分的何品萱獲得勝投。

1/3賽果如下：

(一)Sunday 5：12接棒未來

(二)國立體大7：6台北先鋒

(三)台北御聖4：14接棒未來