中職／新球季4大利空罩頂 味全龍打擊恐探底

中職新軍味全龍今年球季正式打一軍例行賽，第一年總得繳一些「學費」，以目前味全陣容來看，打線稍嫌薄弱，很可能寫下近10年中職單季團隊最差打擊紀錄。

2011年至今，中職單季團隊打擊率最差為2019年統一獅的0.260，上壘率最差為2014年統一獅的0.322，長打率最低為2013年兄弟象的0.346。

撇除傷兵和兵役問題，今年味全主力陣容應該是，捕手劉時豪為主，蔣少宏、林辰勳為輔，內野手以吳東融為首，加上年輕的李凱威、劉基鴻、曾傳昇、董秉軒、朱祥麟、王順和、張政禹、張皓緯，外野手以洋砲赫雷拉為核心，加上曾陶鎔、陳品捷、洪瑋漢、郭天信、林孝程。

基本上，味全真正具長打能力的打者，只有赫雷拉、劉基鴻、董秉軒，曾陶鎔必須克服外角低的變化球始終打不好的老症頭才行，其他野手年紀還輕，潛能尚待開發，又是第一年打一軍例行賽，板凳深度也不足，預期打擊成績不會太出色。

味全龍新洋將赫雷拉將是中華職棒今年開季的唯一洋砲，但他過去在大聯盟2個球季多擔任內野工具人，383個打數僅有3支全壘打、長打率.316；在小聯盟10個球季也只有50轟，這讓味全龍的長打火力更讓人擔心。 2015 Bowman球員卡

別忘了，中職比賽用球恢復係數從去年最高的0.574，今年計畫大幅下修至0.550左右，球的彈性變差了，而且球的縫線高度從原本的0.005公分，一口氣提升至0.07公分，球的縫線變高，代表擊球飛行距離縮短；恢復係數大幅下修，球的縫線高度又提高，表示打者好日子不多了，今年全聯盟打擊數據勢必顯著下降。

而且，今年各隊春訓都很早提跑，好比說富邦悍將1月7日就開訓了，中信兄弟隔天接著開訓，樂天桃猿12日起跑，統一獅則是17日，唯獨味全龍遲至2月1日才開訓，雖然1月10日就有年輕球員為主的重訓營登場，不過，1月這段期間十足考驗年輕選手的自主性，如果春訓無法體能充分打底，味全大部分球員可能上半季還沒結束就遭遇體能撞牆期，這勢必影響打跑守的發揮。

劉基鴻是2019年中職選秀狀元，去年在味全龍二軍繳出.343-15-75的優異成績，新球季將繼續扛起球隊中心打線的重任。 聯合報系資料照片

另外，今年各隊都花大錢請優質洋投，試想，面對富邦悍將洋投索沙、納恩斯、傑斯，對中信兄弟洋投德保拉、歐尼爾、萊福力，對決樂天桃猿4位具大聯盟資歷洋投威克神、歐飛登、猛快、豪勁，還有統一獅三大洋投布雷克、猛威爾、泰迪，味全打者壓力應該不小，對戰難佔上風。

團隊欠缺具長打能力打者，年輕打者經驗普遍不足，又有球的因素，以及春訓很晚才開跑，各隊洋投戰力強大，這4項因素綜合起來，味全的確有可能寫下近10年單季團隊最差打擊率、上壘率、長打率的紀錄。

持平而論，味全陣中61名本土球員，近3分之1難以長久站穩一軍舞台，其他球員天份不錯，也具未來性，但需要時間養成，如果球隊要更上一層樓，勢必得汰換並補進另一批新血。

曾陶鎔曾是二軍打擊王，並在一軍演出過「陶鎔大帝旋風」，但很可惜打擊死角被抓到後，只能在一二軍之間浮浮沉沉，去年他在味全龍二軍繳出.375-12-35的成績，今年球季有機會東山再起。 聯合報系資料照片

正面一點看待，味全不但今年能比其他4隊多用1名洋將，明年也可以，加上王牌投手王維中，味全一軍等於手握5洋將，比各隊多2人，若今年季中選秀有效補強，特別是補進有打擊火力的外野手，加上現有年輕球員順利養成、成長，厚實板凳深度，明年味全要打季後賽也不是不可能的事。

順帶一提，中職單季團隊打擊率最低是1999年興農牛的0.232，團隊上壘率0.286、長打率0.312也是悽慘無比；那一年興農打線即使有黃忠義、陳文賓，還有洋砲怪力男、麥海奇、安收多、羅尼助陣，全隊打擊依舊低迷，如果抽掉洋砲，該季興農本土打者打擊率僅0.224。