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高中木棒／被教頭封最帥左投 大溪陳品宏7局僅失1分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大溪高中高一投手陳品宏先發面對屏東高中，投7局僅失1分。圖／學生棒球聯盟提供
大溪高中高一投手陳品宏先發面對屏東高中，投7局僅失1分。圖／學生棒球聯盟提供

桃園市大溪高中在去年高中棒球聯賽木棒組以黑馬之姿打進12強，創隊史最佳成績，今年幾乎原班人馬再出擊，首戰對上屏東高中，靠著高一投手陳品宏完投7局，加上打線適時發揮，只打7局以8：1提前結束比賽。

大溪高中今年陣容僅添3名高一投手，其中被教頭鄭錦繁封為「最帥左投」的陳品宏，首度參與木棒聯賽就替球隊打頭陣，也是他青棒階段第一次在大賽掛帥先發，陳品宏透露自己不緊張，而是很期待，昨晚甚至因此睡不著覺。

陳品宏投7局，被敲出5安打，唯一長打出現在4局上，被屏中池恩齊擊出三壘打，之後因滾地球失1分，共送出7次三振，拿下勝投。

陳品宏身高180公分、又具左投優勢，無論身材條件或能力都受教練團看好，是球隊寄與厚望的新秀，今天的表現也讓鄭錦繁給予100分的滿分肯定，「他高中第一次在這種大型比賽先發，表現可圈可點。」

陳品宏則謙虛自評表現80分，認為自己在場上有時情緒控管還有待加強，但此戰靠著變速球搭配直球壓制對手，表現算「水準之上」，接下來希望再提升球速，「可以愈快愈好」，也要再精進變化球，他以同為左投的陳偉殷菊池雄星為追隨的目標，學習他們的優點。

大溪在木棒聯賽第一階段搶下頭彩，接下來兩場比賽還將遇上去年黑豹旗殿軍成德高中、第5名的高苑工商，分組6隊取3隊晉級第二階段，鄭錦繁表示：「今年就是放手一博了，希望球隊穩紮穩打，實力到哪裡，成績就到哪裡。」

同日高苑工商與成德高中之戰，高苑靠高二左投辛俊昇先發7.1局無失分，率隊以7：0在8局「扣倒」成德高中。

高苑工商 菊池雄星 陳偉殷

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