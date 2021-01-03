快訊

澎恰恰負債2.4億電話求助 吳宗憲出手「3年賺2億」

郡大林道遭露營烤地瓜 野營客致歉：不知嚴重性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中木棒／隊長敲致勝安 莊敬高職拿下隊史首勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
莊敬高職隊長高子靖敲出超前安打，幫助隊史在木棒聯賽首勝到手。圖／學生棒球聯盟提供
莊敬高職隊長高子靖敲出超前安打，幫助隊史在木棒聯賽首勝到手。圖／學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽今天在高雄市開打，44隊展開較勁，首度出賽的新北市莊敬高職，今天以4：3力克南投縣中興高中，隊史首勝到手。總教練鄭榮棟指出，球員們表現緊張，攻擊火力沒有發揮，幸好投手群能撐場，接下來繼續往挺進第二階段的目標邁進。

2018年才成立青棒隊的莊敬高職，歷經2年鋁棒磨練球技，這學年正式進軍木棒聯賽戰場，首役面對中興高中就展現韌性，在4局下追平，5局下再灌2分超前，就此一路維持領先。

鄭榮棟表示，球隊很少遇到低比數的比賽，又是隊史首戰，子弟兵很想贏球，因此有些緊張放不開。

5局下，莊敬高職由後段棒次帶起攻勢，第8棒游育任、第9棒黃宥豪內野安打上壘，第2棒的隊長高子靖適時補上中外野安打，打進2分打點。

高子靖此役4打數2安打，他表示，上場前教練有提醒放輕鬆，他也鎖定好球做攻擊，「假如表現不好的話，會覺得沒資格當隊長。」

先發投手李景興是莊敬高職另一位隱形功臣，投5局僅失1分，還送出11次三振，不過因用球數過多，丟了82球後退場休息，他表示，「以結果來說還算滿意，不過壞球數偏高，本來希望至少投到6、7局。」

鄭榮棟指出，李景興雖然球速不快，今天不到130公里，但因為是左投，角度又帶側投，因此球很刁鑽。

李景興退場後，林傳緯、葉竣宇、張育誠合力完成最後4局，林傳緯身材出眾，擁有194公分身高，登板2.2局、送出3個三振，因為被敲出長打掉1分而退場，賽後也說對表現很不滿意，直呼「本來想投完。」

球速

延伸閱讀

高中木棒聯賽／莊敬擊退中興 拿隊史首勝

NBA／憶與喬丹垃圾話往事 洋基沙胖直言很想三振他

棒球／2021年第一個賽事 高中木棒聯賽44隊創紀錄

剩食善循環╱ 莊敬高職鶯歌國中攜手開發鶯莊系列產品

相關新聞

日職／王柏融日文有進步 靠「動森」神助

與日本火腿隊的3年合約，今年將是最後1年，王柏融尋求2021年成為突破的一年，日本媒體談到他積極融入團隊，對於學習日文相...

日職／大聯盟沒人要 西川遙輝入札失敗續留火腿

日本火腿隊外野手西川遙輝「美」夢難圓，球團今天宣布，直到入札大限截止，沒有球隊與他簽下合約，西川遙輝今冬想透過入札制度挑...

高中木棒／被教頭封最帥左投 大溪陳品宏7局僅失1分

桃園市大溪高中在去年高中棒球聯賽木棒組以黑馬之姿打進12強，創隊史最佳成績，今年幾乎原班人馬再出擊，首戰對上屏東高中，靠...

高中木棒／隊長敲致勝安 莊敬高職拿下隊史首勝

高中木棒聯賽今天在高雄市開打，44隊展開較勁，首度出賽的新北市莊敬高職，今天以4：3力克南投縣中興高中，隊史首勝到手。總...

高中木棒聯賽／莊敬擊退中興 拿隊史首勝

高中木棒聯賽今天開打，首度參賽的莊敬高職預賽首戰與中興高中交手，莊敬王牌左投李景興投5局飆11K、無責失分，莊敬比賽後半...

MLB／前隊友金河成加盟教士 味全龍洋投：我會為你加油

味全龍隊洋投布里漢（Jake Brigham）效力英雄隊4季，近日他的英雄隊友金河成與大聯盟教士隊簽下合約，他也透過In...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。