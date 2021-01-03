高中木棒／隊長敲致勝安 莊敬高職拿下隊史首勝

高中木棒聯賽今天在高雄市開打，44隊展開較勁，首度出賽的新北市莊敬高職，今天以4：3力克南投縣中興高中，隊史首勝到手。總教練鄭榮棟指出，球員們表現緊張，攻擊火力沒有發揮，幸好投手群能撐場，接下來繼續往挺進第二階段的目標邁進。

2018年才成立青棒隊的莊敬高職，歷經2年鋁棒磨練球技，這學年正式進軍木棒聯賽戰場，首役面對中興高中就展現韌性，在4局下追平，5局下再灌2分超前，就此一路維持領先。

鄭榮棟表示，球隊很少遇到低比數的比賽，又是隊史首戰，子弟兵很想贏球，因此有些緊張放不開。

5局下，莊敬高職由後段棒次帶起攻勢，第8棒游育任、第9棒黃宥豪內野安打上壘，第2棒的隊長高子靖適時補上中外野安打，打進2分打點。

高子靖此役4打數2安打，他表示，上場前教練有提醒放輕鬆，他也鎖定好球做攻擊，「假如表現不好的話，會覺得沒資格當隊長。」

先發投手李景興是莊敬高職另一位隱形功臣，投5局僅失1分，還送出11次三振，不過因用球數過多，丟了82球後退場休息，他表示，「以結果來說還算滿意，不過壞球數偏高，本來希望至少投到6、7局。」

鄭榮棟指出，李景興雖然球速不快，今天不到130公里，但因為是左投，角度又帶側投，因此球很刁鑽。

李景興退場後，林傳緯、葉竣宇、張育誠合力完成最後4局，林傳緯身材出眾，擁有194公分身高，登板2.2局、送出3個三振，因為被敲出長打掉1分而退場，賽後也說對表現很不滿意，直呼「本來想投完。」