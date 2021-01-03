高中木棒聯賽／莊敬擊退中興 拿隊史首勝

高中木棒聯賽今天開打，首度參賽的莊敬高職預賽首戰與中興高中交手，莊敬王牌左投李景興投5局飆11K、無責失分，莊敬比賽後半段追分，終場以4比3拿下隊史木棒聯賽首勝。

109學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽今天在高雄開打，44支球隊分8組、每組取前3名晉級第二階段比賽；莊敬高職與中興高中、麥寮高中、大同高中、嘉義高中和台東體中同組。

莊敬高職棒球隊2018年成立，今年首度參與木棒聯賽賽事，首場比賽與中興高中交手，2局投手、守備稍微有狀況，被中興敲出二壘打、再出現守備失誤先掉1分。

莊敬高職前3局沒有拿下分數，4局靠著四壞保送、盜壘、失誤、豊健志適時安打，送回追平分，5局再靠著游育任安打開啟攻勢，單局3安、對手1次守備失誤，攻下2分、超前比數。

中興8局上追回1分，莊敬8局下抓準對方投手不穩定，靠著觸身球保送、四壞保送、短打推進、暴投，多添1分保險分，中興9局追回1分、追分不及吞敗。

莊敬首場比賽就派出陣中王牌左投李景興先發，總計投5局被敲3支安打飆出11次三振，失掉1分非責失分、表現亮眼，高三主力投手葉峻宇、張育誠也都在比賽後半段後援登板穩守，率隊拿下別具意義的木棒聯賽隊史首勝。

木棒聯賽普門張仁瑋3分砲 三民團隊2轟搶勝

高中木棒聯賽今天開打，普門中學與仰德高中交手，普門張仁瑋敲出3分砲，率隊以11比0、5局拿勝；三民高中與台南海事交手，高捷、陳堃益接力開轟，三民終場以10比2、7局拿勝。

109學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段賽事今天在高雄開打，44支球隊分8組比賽、每組前3名球隊晉級第二階段比賽；三民高中與仰德高中、普門中學、台南海事、羅東高工、壽山高中同組。

普門中學預賽首戰與仰德高中交手，首局張仁瑋靠著守備失誤上壘、盜上二壘，再靠著林孜翰二壘打跑回團隊第一分，普門再靠著觸身球保送、失誤添分，開賽取得2比0領先。

普門2局再起攻勢，單局3安、2保送，加上對手1次守備失誤，張仁瑋敲出關鍵3分砲幫助球隊拉開領先差距，普門單局攻下5分、奠定勝基；普門4局再靠著接連5支安打添4分、順利拿下勝利。

三民首戰與台南海事交手，三民首局靠著高捷2分砲先馳得點，陳堃益補上陽春砲，幫助球隊取得3比0領先，2局靠著單局5安打、1次四壞保送，一口氣打了9人次、攻下5分大局。

台南海事4局追回1分，三民5局靠著四懷保送、盜壘、滾地球、洪敏暘適時安打再拿1分，6局孟平鴻二壘打送回團隊第10分，台南海事7局追回1分，追分不及、三民拿下勝利。同組另一場賽事，壽山高中以10比0、5局擊敗羅東高工。