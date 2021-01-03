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日職／王柏融日文有進步 靠「動森」神助

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日職／王柏融日文有進步 靠「動森」神助

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
火腿隊王柏融。 報系資料照
火腿隊王柏融。 報系資料照

日本火腿隊的3年合約，今年將是最後1年，王柏融尋求2021年成為突破的一年，日本媒體談到他積極融入團隊，對於學習日文相當用心，還獲得了兩大助力：他的姊姊、動物森友會。

王柏融2019年轉戰日職，至今未能打出外界期望的「大王」身手，去年在一軍出賽只剩52場，繳出打擊率2成07、2發全壘打，成績相當低迷。

「東京體育報」報導中提到，王柏融與隊友的互動模式，他與日本隊友溝通使用日文，與其他洋將互動則使用英文，杉谷拳士一開始會主動邀約他出去吃飯，他也漸漸地會與其他隊友交流，與洋將外出用餐還可不帶翻譯，非常積極融入團隊。

據球團人士透露，王柏融非常投入學習日文，加上他的姊姊也在學日文，若他遇到什麼問題，可以向姊姊請教，王柏融也會在空閒時間玩現在最流行的動物森友會，藉此學習日文。

王柏融 日本火腿

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