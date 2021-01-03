MLB／前隊友金河成加盟教士 味全龍洋投：我會為你加油

味全龍隊洋投布里漢（Jake Brigham）效力英雄隊4季，近日他的英雄隊友金河成與大聯盟教士隊簽下合約，他也透過Instagram獻上祝福，向他喊話：「我為為你加油。」

布里漢具有1年大聯盟資歷，2017年起轉戰韓職，為英雄隊貢獻43勝23敗、防禦率3.70，他在球季結束後未獲續約，接受來自龍隊的邀約，新球季將轉戰中職。

看到金河成加盟教士的消息，布里漢為前隊友送上祝福，他放上與金河成在場上互動的照片，感性寫著：「恭喜你與教士完成合約，很開心過去4年有你在我身後，祝你好運，我會為你加油。」

金河成以重砲手游擊手的身分挑戰美職，獲得多隊關注目光，傳出有球隊為他開出5、6年合約，但他最終接受教士的四年2800萬美元、附帶400萬美元激勵獎金合約，尋求用4年時間打出身價，爭取下一紙更大合約。