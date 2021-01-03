日職／大聯盟沒人要 西川遙輝入札失敗續留火腿
日本火腿隊外野手西川遙輝「美」夢難圓，球團今天宣布，直到入札大限截止，沒有球隊與他簽下合約，西川遙輝今冬想透過入札制度挑戰大聯盟，確定宣告失敗，火腿保有與他續約的權利。
西川遙輝去年12月提出入札申請，期限為美東時間1月2日下午5點，也就是台灣時間今天凌晨，球團在截止後隨即發布消息，證實西川遙輝叩關大聯盟失敗。
西川遙輝乏人問津，日本媒體指出應與新冠肺炎疫情有再次擴大危機有關，加上市場上也還有多位大咖外野手動向未明，都影響了西川遙輝的行情。
西川遙輝去年出賽115場，繳出打擊率3成06、5轟、42次盜壘，西川遙輝預計本季將續披火腿球衣，與台將王柏融繼續當隊友。
火腿今冬共2人提出入札申請，另一人為投手有原航平，已在日前與遊騎兵達成兩年620萬美元合約。
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