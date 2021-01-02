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中職／5隊備戰新球季 悍將最早開訓

中央社 / 台北2日電
迎接新的一年，中華職棒各隊也將陸續開訓，富邦悍將在1月7日開訓最早。 聯合報系資料照
迎接新的一年，中華職棒各隊也將陸續開訓，富邦悍將在1月7日開訓最早。 聯合報系資料照

迎接新的一年，中華職棒各隊也將陸續開訓，富邦悍將在1月7日開訓最早，接著分別為中信兄弟1月8日、樂天桃猿1月12日、統一獅1月10日、味全龍2月1日，新球季共有5隊要爭奪總冠軍。

富邦悍將去年球季以54勝65敗1和、勝率4成54敬陪末座，因此將率先於7日開訓，且今年春訓起悍將與嘉義市政府合作，春訓場地從高雄燕巢球場移至嘉義市棒球場。經過整修的嘉市球場已幾近完工，且之前領隊蔡承儒曾說，未來將繼續擴大合作，建造完整訓練基地。

悍將開訓隔天，中信兄弟也將在8日於屏東中信園區開訓，兄弟去年球季雖然以67勝51敗2和、勝率5成68名列全年戰績第一，但總冠軍賽戰到第7場輸給統一獅隊，錯失總冠軍獎盃。新球季原二軍總教練林威助接下一軍教頭重任，要再度挑戰總冠軍。

去年冠軍隊統一獅將從10日在高雄國慶球場開始春訓，不過開訓典禮於17日在台南舉辦，將與球迷同樂。獅隊去年整體戰績雖然以58勝61敗1和、勝率4成87位居第3，不過一路奪下半季冠軍、總冠軍，跌破眾人眼鏡。新球季獅隊已與去年冠軍洋投班底泰迪、布雷克、猛威爾簽約，劍指2連霸。

接著樂天桃猿隊將於12日在嘉義縣棒球場開訓，桃猿隊去年挑戰4連霸失利，不過全年戰績仍位居第2名，拿下59勝61敗、勝率4成92。新球季桃猿隊簽下原悍將隊的自由球員賴鴻誠，為牛棚添加左投戰力，將與黃子鵬、王躍霖、陳禹勳等人共築後援防線；投手教練也找來前西武獅隊的許銘傑。

新軍味全龍今年將加入一軍戰場，預期將是熱門話題之一，於最晚的2月1日開訓。在總教練葉君璋帶領下，龍隊去年在二軍打出53勝31敗2和、勝率6成31的佳績；加上在季中選秀補進左投先發戰力王維中、後援戰力廖任磊，並在年底擴編選秀挑中劉時豪、吳東融、陳品捷及王玉譜，以及比其他球隊多的5洋將戰力，以前大聯盟球星田澤純一為首，新球季實力不容小覷。

樂天桃猿 統一獅 富邦悍將

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