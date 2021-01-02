青棒／球員由西轉東 玉里高中不一樣的吸引力

高中木棒聯賽明起開打，作為青棒好手畢業前的重要舞台，西部強權固然受到矚目，花東勢力近期也逐漸興起，在好手外流的風氣下，也出現西部球員到東部找機會的現象，花蓮縣玉里高中就是一個例子。

前玉里高中教練、現屏東縣成棒隊教練的余進德就發現這個現象，他說：「球員可能考量發展空間，看到學長在這邊有下場機會，越來越多人從西部過來，這對東部學校來說是好事」。

中信兄弟隊新秀曾頌恩就是一例，他在高三時從平鎮高中轉學至玉里，找到發揮舞台，打擊天賦被外界注意，升上台東大學後，在去年中職選秀獲得兄弟第三指名。

花蓮玉里高中的張宇辰及林子宸從國小到高中都是隊友。記者蘇志畬／攝影，資料照

今年玉里青棒高三成員中，張宇辰、林子宸、陳煜茗、游家慶、盧民傑都是在國中時仍就讀西部學校，高中開始來到花蓮，特別的是，張宇辰、林子宸原本就是花蓮人，小時候跟隨家人在桃園發展，高中才決定返鄉。

張宇辰為求表現機會轉學到玉里，但因高一在平鎮高中時曾被註冊到高中棒球聯賽鋁棒組賽事，受跨縣市轉學禁賽規定，畢業前高中聯賽、選拔賽都不能參加。

對這個決定，張宇辰並不後悔，一開始提議時其實遭到家人反對，溝通後才同意，除了到玉里有更多發揮空間，也考量到家人搬回家鄉的緣故。

林子宸在桃園、花蓮兩邊都有家人，不過一開始提議到玉里時也被反對，原因是擔心他無法自律，林子宸說：「後來他們還是以我的想法為主，只要能照顧好自己，就會對我放心。」

張宇辰與林子宸從大勇少棒、龜山青少棒，一路當隊友培養出好交情，兩人畢業後也打算一起就讀大學，如果要到西部學校，林子宸也大方邀約張宇辰，「可以來住我家啊」。