快訊

台中大安濱海樂園傳意外 遊客玩拖曳傘落海搜救中

影／千萬超跑台南一撞至少400萬元 專家：報廢比較實在

青棒／球員由西轉東 玉里高中不一樣的吸引力

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
花蓮玉里高中青棒隊。記者蘇志畬／攝影，資料照
花蓮玉里高中青棒隊。記者蘇志畬／攝影，資料照

高中木棒聯賽明起開打，作為青棒好手畢業前的重要舞台，西部強權固然受到矚目，花東勢力近期也逐漸興起，在好手外流的風氣下，也出現西部球員到東部找機會的現象，花蓮縣玉里高中就是一個例子。

前玉里高中教練、現屏東縣成棒隊教練的余進德就發現這個現象，他說：「球員可能考量發展空間，看到學長在這邊有下場機會，越來越多人從西部過來，這對東部學校來說是好事」。

中信兄弟隊新秀曾頌恩就是一例，他在高三時從平鎮高中轉學至玉里，找到發揮舞台，打擊天賦被外界注意，升上台東大學後，在去年中職選秀獲得兄弟第三指名。

花蓮玉里高中的張宇辰及林子宸從國小到高中都是隊友。記者蘇志畬／攝影，資料照
花蓮玉里高中的張宇辰及林子宸從國小到高中都是隊友。記者蘇志畬／攝影，資料照

今年玉里青棒高三成員中，張宇辰、林子宸、陳煜茗、游家慶、盧民傑都是在國中時仍就讀西部學校，高中開始來到花蓮，特別的是，張宇辰、林子宸原本就是花蓮人，小時候跟隨家人在桃園發展，高中才決定返鄉。

張宇辰為求表現機會轉學到玉里，但因高一在平鎮高中時曾被註冊到高中棒球聯賽鋁棒組賽事，受跨縣市轉學禁賽規定，畢業前高中聯賽、選拔賽都不能參加。

對這個決定，張宇辰並不後悔，一開始提議時其實遭到家人反對，溝通後才同意，除了到玉里有更多發揮空間，也考量到家人搬回家鄉的緣故。

林子宸在桃園、花蓮兩邊都有家人，不過一開始提議到玉里時也被反對，原因是擔心他無法自律，林子宸說：「後來他們還是以我的想法為主，只要能照顧好自己，就會對我放心。」

張宇辰與林子宸從大勇少棒、龜山青少棒，一路當隊友培養出好交情，兩人畢業後也打算一起就讀大學，如果要到西部學校，林子宸也大方邀約張宇辰，「可以來住我家啊」。

陳煜茗則是「真」桃園人，從龍安國小少棒隊到仁和國中青少棒隊也都在桃園打球，不過看到上一屆學長江彥宗、曾子航等人的表現，也自己向家人提出要到花蓮打球的要求，「他們說看我決定，畢竟未來是自己的，這邊的團氣氛輕鬆，也有機會上場。」

花蓮玉里高中青棒隊張宇辰。記者蘇志畬／攝影，資料照
花蓮玉里高中青棒隊張宇辰。記者蘇志畬／攝影，資料照
花蓮玉里高中青棒隊林子宸。記者蘇志畬／攝影，資料照
花蓮玉里高中青棒隊林子宸。記者蘇志畬／攝影，資料照
花蓮玉里高中青棒隊陳煜茗。記者蘇志畬／攝影，資料照
花蓮玉里高中青棒隊陳煜茗。記者蘇志畬／攝影，資料照

平鎮高中 中職 中信兄弟

相關新聞

中職／「榜眼」林煜清宣布退役後 現役「首輪貨」剩多少？

年僅32歲的投手林煜清昨天宣布退役，和他同樣在2011年選秀首輪上榜的球員，還剩下兩人仍在場上拚戰，攤開2013年以前（...

中職／「老鬼03梯」 源自史上第一次代訓選秀

NBA昔有「黃金03梯」，中職場上也有「老鬼03梯」，目前仍活躍於中職的「大學長」們，多數出自2003年選秀梯次，其實不...

青棒／球員由西轉東 玉里高中不一樣的吸引力

高中木棒聯賽明起開打，作為青棒好手畢業前的重要舞台，西部強權固然受到矚目，花東勢力近期也逐漸興起，在好手外流的風氣下，也...

日職／輪值傲視全聯盟 日媒預測陳偉殷開季恐投1休10

季後阪神虎大肆補強，重金簽下陳偉殷、前斗山熊洋將阿坎塔拉（Raul Alcantara）強化先發輪值，阪神監督矢野燿大表示，新賽季將會以打倒巨人為目標，很期待兩人的表現。 雖然去年賽季阪神團隊防禦率

中職／許聖杰離開統一獅球探 可能重披龍袍？

在2020年的最後一天，統一獅球探許聖杰在臉書發文表示，自己辭退了在統一的工作，除了感謝所有幫助過他的人外，對於未來的規畫，許聖杰也以「時間一到就知道」來回應。 許聖杰於上個月31日在臉書發文寫

日職／連續兩年表現不佳 王柏融用兩句話勉勵自己

旅日好手王柏融本季表現不佳，也連帶影響球隊戰績，火腿已連續兩年落入洋聯B段班中，而即將進入合約年的王柏融，在新的一年也在IG發出限時動態，以「收斂過去，展望未來」勉勵自己。 隨後王柏融也睽違

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。