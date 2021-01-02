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日職／輪值傲視全聯盟 日媒預測陳偉殷開季恐投1休10

聯合新聞網 / 綜合報導
阪神虎先發輪值堅強，若要讓人人都有上場機會，日媒認為可能會讓陳偉殷投1休10。 中央社
阪神虎先發輪值堅強，若要讓人人都有上場機會，日媒認為可能會讓陳偉殷投1休10。 中央社

季後阪神虎大肆補強，重金簽下陳偉殷、前斗山熊洋將阿坎塔拉（Raul Alcantara）強化先發輪值，阪神監督矢野燿大表示，新賽季將會以打倒巨人為目標，很期待兩人的表現。

雖然去年賽季阪神團隊防禦率為3.35，僅次於巨人的3.34，但先發投手達到規定投球局數的僅有王牌西勇輝以及青柳晃洋，如今有了陳偉殷及阿坎塔拉加盟，矢野燿大認為兩人會帶動球隊內部先發輪值的高度競爭，也期待明年先發陣容能夠拿下幾勝。

阪神先發輪值除了西勇輝、青柳晃洋外，高橋遙人及秋山拓巳上賽季防禦率皆不到3，預計也將是先發輪值一員，而去年有復活跡象的藤浪晋太郎也有機會角逐，在先發輪值爆棚下，日媒也認為兩位具有洋將身分的陳偉殷與阿坎塔拉，新賽季可能以「先發後抹消」方式輪流出賽，不過被抹消登錄後，最快得要等到10天才能重返一軍。

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