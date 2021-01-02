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中職／「老鬼03梯」 源自史上第一次代訓選秀

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職場上也有「老鬼03梯」，目前仍活躍於中職的「大學長」們，多數出自2003年選秀梯次，包含兄弟的林智勝(右)與周思齊(左)都還活躍在場上。 聯合報系資料照
中職場上也有「老鬼03梯」，目前仍活躍於中職的「大學長」們，多數出自2003年選秀梯次，包含兄弟的林智勝(右)與周思齊(左)都還活躍在場上。 聯合報系資料照

NBA昔有「黃金03梯」，中職場上也有「老鬼03梯」，目前仍活躍於中職的「大學長」們，多數出自2003年選秀梯次，其實不是巧合，當年出現史上第一次代訓選秀，不僅人數眾多，而且許多球員挾帶超豐富中華隊資歷。

中職在2003年共進行3次選秀，潘威倫為季前新人選秀的狀元，年底另有一次更盛大的代訓選秀，也是中職史上第一次。

該年共有62名球員由行政院體委會委託代訓，6隊不能棄權，擁有前兩順位的La New熊、誠泰隊需挑11人，剩下4隊各挑10人。

這是當年中職球隊首度面臨這麼龐大的待選名單，在球探文化不發達的年代，要摸透每名球員能耐，根本是不可能的任務，當時剛接任中信鯨隊總教練的徐生明就打趣說，他只有前4輪是選認真的，後面就不知道了。

當年首輪上榜球員，依序為熊隊林智勝（當時為林智盛）、誠泰隊林恩宇、鯨隊曾兆豪、統一獅隊林岳平、興農牛隊李國慶和兄弟象隊莊宏亮，僅唯一野手林智勝至今仍留在場上拚戰。

誠泰隊第三輪選進的周思齊，目前在兄弟作為精神領袖帶領小老弟，39歲的他，去年季後遞交自由球員申請，與兄弟簽下三年合約，月薪65萬追平生涯最高，職棒生涯迎來另一個春天。

獅隊第四輪選進的高國慶，作為現役最資深球員，去年球季再度展現老將價值，成為史上最老奪冠本土球員，他至今仍是獅隊在一壘的A方案，新球季也將續以球員身分再戰。

中職 選秀 林智勝

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