中職／「榜眼」林煜清宣布退役後 現役「首輪貨」剩多少？

年僅32歲的投手林煜清昨天宣布退役，和他同樣在2011年選秀首輪上榜的球員，還剩下兩人仍在場上拚戰，攤開2013年以前（含）各梯次「首輪貨」，已無任何一年有3人以上「生存」於職棒圈。

目前現役最資深的首輪球員，為2003年季前新人選秀狀元潘威倫、年底代訓選秀狀元林智勝（當時為林智盛），同一年第三輪上榜的周思齊、第四輪上榜的高國慶，也仍以球員身分打拚中。

2003年起的「首輪貨」，每屆都有至少1名球員仍是現役，像是2004年潘武雄、2005年倪福德、2006年王勝偉、2007年林益全。

中職選秀從2008年季末選秀變成4隊規模，該年進行特別選秀與新人選秀，4位在新人選秀首輪上榜的球員，依序為興農牛隊林克謙、兄弟象隊曹錦輝、La New熊隊耿伯軒和統一獅隊王鏡銘，僅剩王鏡銘仍留在職棒場上打拚。

2009梯次僅剩榜眼上榜的張耿豪，在歷經TJ韌帶置換手術後，尋求今年球季再起；2010梯次的狀元陳鏞基、榜眼郭嚴文，目前仍是隊上主戰力。

林晨樺、林旺億、林煜清(由左至右)在2011年同時投身選秀會，而林煜清已於昨日退役。 聯合報系資料照

2011年選秀主打「4林1黃」，最終也確實卡位前5順位，首輪4順位依序為林晨樺、林煜清、林旺億和黃志龍，在林煜清退役後，現役球員只剩林晨樺、林旺億，而林旺億一度已離開職棒圈，參加味全龍隊測試會後重返中職，去年季後未列入60人契約保留名單，但未被釋出。

2012年梯次的狀元胡金龍、榜眼陳鴻文，以及2013年狀元鄭凱文、榜眼陳禹勳，3投還以主力牛棚的角色在各自隊上活躍，胡金龍則因群組發言風波遭冷凍中；2014年後的所有首輪上榜球員，目前都還全員「生存」於職棒圈。