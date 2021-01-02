中職／許聖杰離開統一獅球探 可能重披龍袍？

在2020年的最後一天，統一獅球探許聖杰在臉書發文表示，自己辭退了在統一的工作，除了感謝所有幫助過他的人外，對於未來的規畫，許聖杰也以「時間一到就知道」來回應。

許聖杰於上個月31日在臉書發文寫下：

「2020的最後一天是的我辭退了在統一的工作~趁著自己還算年輕的時候出來多看看多聽聽多學習~謝謝這23年來所有幫助過我的人我心懷感激~接下來別問我要去哪裡因為時間一到就知道嘍哈......

祝福我的家人親人朋友所有的不順遂在今天就畫下句點。2021新的一年心想事成新年快樂呦…」

雖然許聖杰並未表明未來去向，不過留言處也收到不少味全球團人士的祝福，包括味全龍領隊任中傑、前龍隊教頭徐生明的遺孀謝榮瑤，以及前隊友張泰山，與也讓人猜想與龍隊有深厚情結的許聖杰是否將會回鍋老東家執教。

許聖杰於1998年曾與三商虎爆發合約糾紛，後來為了加入味全龍不惜禁賽半年，但隔年球隊宣布解散後，轉戰統一獅，2004年被交易至誠泰Cobras，2007年在回到統一獅效力，在2012年宣布高掛釘鞋。

宣布退休後，許聖杰一直在統一球團任職，2013年成為統一球探兼任二軍守備教練，2017年升任一軍首席教練，而去年季後轉任全職球探。