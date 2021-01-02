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日職／連續兩年表現不佳 王柏融用兩句話勉勵自己

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融。 報系資料照
王柏融。 報系資料照

旅日好手王柏融本季表現不佳，也連帶影響球隊戰績，火腿已連續兩年落入洋聯B段班中，而即將進入合約年的王柏融，在新的一年也在IG發出限時動態，以「收斂過去，展望未來」勉勵自己。

隨後王柏融也睽違半年，在IG貼文表示：「#2021新年快樂，感謝2020讓我們更懂得珍惜，願我們在新的一年裡繽紛、璀璨、快樂、安康。期待很快的與您再相見。 #王」

下方留言也有許多球迷為王柏融加油鼓勵：「明年給自己更棒的目標吧！加油柏融大王」、「大王 我好想你R 你終於發文了」、「2021一樣平安健康！」

與火腿簽下三年合約的王柏融，旅日第一年的上半季發揮亮眼，曾有單場5支5的精采表現，打擊率也一度衝上3成，但季中手感冷卻，最終僅留下打擊率2成55、3轟及35分打點的成績，第二年王柏融雖在季初熱身賽繳出火熱打擊，不過開季後曾一度連11打數無安打，打擊率甚至不到一成而被降下二軍，最終僅打出打擊率2成07、2轟及9分打點，2021年球季將是王柏融合約年，他也以「收斂過去，展望未來」來勉勵自己，期待打出過往風采。

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