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棒球／2021年第一個賽事 高中木棒聯賽44隊創紀錄
2021年來臨，高中木棒聯賽成為率先登場的棒球賽事，比賽自3日起開打，本屆比賽有44隊參加，創歷年最多隊數紀錄，莊敬高職是新面孔。
高中棒球聯賽木棒組自93學年度起舉辦，今年邁入第17年，103學年度首度突破40隊參加，104、105、108學年度都有43隊與賽，是今年之前的最多紀錄。
莊敬高職棒球隊成軍3年，前兩年都參加鋁棒組比賽，今年（109學年）度首度挑戰木棒組，總教練鄭榮棟表示，相較其他傳統球隊，新軍表現較不穩定，球員容易緊張，只希望臨場能正常發揮。
109學年度高中木棒聯賽第一階段分8組採循環賽，每組取3隊晉級，第二階段24隊，再分8組進行，每組取2隊晉級，第三階段16隊分為4組打循環賽，各取3隊晉級，第四階段12隊以淘汰排名賽定高下。
平鎮高中今年要挑戰3連霸，前4年比賽，平鎮拿到3次冠軍，106學年度冠軍為穀保家商；本屆冠軍戰預定3月2日在嘉義市棒球場舉行。
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